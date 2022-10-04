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Amazon "Evcil Hayvan Haftası" kampanyasını başlattı

04.10.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon.com.tr müşterileri, evcil hayvanları için aralarında oyuncaktan, tasma ve kıyafetlere, mamadan, davranış kontrol ürünlerine çok geniş bir seçkiden, önde gelen birçok markanın ürünlerinde indirimlerden faydalanabilecek

İSTANBUL (AA) - Amazon.com.tr, her yıl 4 Ekim'de kutlanan Hayvanları Koruma Günü kapsamında, bir hafta sürecek "Evcil Hayvan Haftası" kampanyasını duyurdu.

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre şirket, evcil hayvan sahiplerinin tüm ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak adına, 10 Ekim'e kadar devam edecek "Pet Week" indirim kampanyası sunacak.

Evcil Hayvan Haftası indirim kampanyası kapsamında Amazon.com.tr müşterileri, evcil hayvanları için aralarında oyuncaktan, tasma ve kıyafetlere, mamadan, davranış kontrol ürünlerine çok geniş bir seçkiden, önde gelen birçok markanın ürünlerinde indirimlerden faydalanabilecekler.

Pet Week kampanyası boyunca ürünleri indirime girecek yerel ve global çok sayıda marka bulunuyor.

Amazon Türkiye müşterileri alışverişlerinde uygun fiyatlar ve güvenilir teslimat seçeneklerinden faydalanırken Amazon Prime üyeleri her zaman olduğu gibi bu kampanya döneminde de kargo ücreti ödemeyecek.

Prime üyeleri kampanyadaki fırsatlara ek olarak minimum satın alma tutarı olmaksızın aynı gün, ertesi gün ve iki günde teslimat seçenekleriyle ücretsiz ve hızlı teslimat avantajından da faydalanabilecek.

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