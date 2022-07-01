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Amazon Prime üyeleri, temmuzda 30'dan fazla oyuna ücretsiz erişebilecek

01.07.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon Prime üyeleri, temmuzda 30'dan fazla oyuna ücretsiz erişebilecek

İSTANBUL (AA) - Amazon Prime, temmuz ayında üyelerine 30'dan fazla ücretsiz oyun sunacak.

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, prime üyeleri, ödüllü Mass Effect üçlemesini içeren Mass Effect Legendary Edition'ın yanı sıra GRID Legends, Need for Speed Heat, Star Wars Jedi Knight-Jedi Academy gibi birçok oyuna ücretsiz erişebilecek.

Prime üyeleri, halihazırda Prime Gaming'den 25'ten fazla bağımsız oyunu da anında ücretsiz olarak yükleyebiliyor. Söz konusu oyunlar içerisinde, eskilerin yanı sıra ilk kez yayınlanan oyunlar da bulunuyor.

Öte yandan, Amazon'un Crown kanalı, 9 Temmuz'da canlı olarak Ultimate Crown adı altında bir savaş oyununa da ev sahipliği yapacak. Bu savaşta MrBeast ve Ninja, 2022 Ultimate Crown Şampiyonu kemerinin yeni sahibi olmak için mücadele edecek.

Amazon Prime üyeleri, aylık 7,90 lira karşılığında Prime Gaming ile ücretsiz oyun ve oyun içi içeriklere erişebiliyor. Ayrıca, çeşitli fırsatlarla ürünlere erişim, Prime Day'de özel indirimler, Prime Video ile ödüllü filmlere ve TV bölümlerine sınırsız erişim gibi birçok avantajdan da faydalanabiliyor.

Prime Gaming kapsamında üyelere süresiz sahip olabilecekleri ücretsiz oyunların yanı sıra popüler oyunlarda kullanabilecekleri seviye atlatma, kıyafet ve kaplama gibi karakter yükseltmeleri ve Twitch üzerinden diledikleri bir yayıncının kanalına 30 gün boyunca ücretsiz abonelik gibi ayrıcalıklar da sunuluyor.

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