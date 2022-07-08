Amazon satış ortakları Prime Alışveriş Festivali'ne hazır

İSTANBUL (AA) - KOBİ'lerin işlerini daha da büyütmelerine yardımcı olan Amazon Türkiye, yılın en büyük alışveriş etkinliği Prime Alışveriş Festivali'nde de satış ortaklarını desteklemeye devam ediyor.

Şirket açıklamasına göre, 18-25 Temmuz'da düzenlenecek Prime Alışveriş Festivali kapsamında yüzlerce KOBİ satış ortağından binlerce ürün, indirimlerle müşterilere sunulacak. Üstelik Amazon Türkiye'nin, Amazon üzerinden satış yapan KOBİ'lerin ürünlerini öne çıkarmak için özel olarak hayata geçirdiği KOBİ özel sayfası ile Amazon müşterileri, Prime Alışveriş Festivali öncesinde de küçük işletme sahiplerinin hikayelerini dinleyip, ürünlerine özel fırsatlarla ulaşabilecek.

Dünya çapında Amazon'da satılan ürünlerin yarısından fazlası, çoğunluğu KOBİ'lerden oluşan satış ortaklarına ait.

Amazon Türkiye, bünyesinde satış yapan KOBİ'lerin işlerini büyütebilmeleri için onlara pek çok fırsat sunuyor.

Bu fırsatlar arasında şunlar yer alıyor:

"Amazon Lojistik (FBA): Amazon Lojistik hizmetiyle Amazon Türkiye bünyesinde satış yapan KOBİ'ler ürünlerini anlaşmalı lojistik merkezlerinde depoluyor. Amazon, hazırlama, paketleme, hızlı teslimat ile gönderme süreçlerini onların adına yönetiyor ve bu siparişler için 7/24 müşteri hizmeti sağlıyor. Böylece kısıtlı kaynaklarla çalışan KOBİ’lerin işlerini büyütmelerini ve daha fazla müşteriye ulaşmalarını kolaylaştırıyor.

Prime etiketi: Amazon Türkiye satış ortaklarının Amazon Lojistik aracılığıyla sattığı ürünler otomatik olarak Amazon Prime hizmetinden faydalanıyor ve ürünleri Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasında daha görünür ve keşfedilebilir hale geliyor. Amazon Lojistik'ten faydalanan satış ortakları, müşterilere herhangi bir ek ücret ödemeden bedava ve hızlı teslimat ile ulaşma imkanı da yakalıyor.

Avrupa çapında satış: Amazon'un Avrupa'daki pazaryerleri aracılığıyla Avrupa'ya ihracat yapmak isteyen satış ortakları için sunduğu bir hizmet olarak öne çıkan Amazon Avrupa Lojistik Ağı sayesinde Amazon Avrupa pazaryerlerinden birinde hesabı olan ve Amazon Lojistik hizmetlerinden faydalanan satış ortakları, bir Avrupa ülkesindeki Amazon lojistik merkezinde depoladığı ürün envanterinden diğer Avrupa ülkelerindeki Amazon müşterilerinin siparişleri için de gönderim sağlayabiliyor.

Amazon Marka Kaydı: Ücretsiz olarak sunulan bu hizmet ile Amazon, tescilli bir ticari markası olan KOBİ’lerin fikri mülkiyetin korunmasına yardımcı oluyor.

Fikri Mülkiyet Hızlandırıcı (IP Accelerator): Amazon Türkiye'nin 'IP Accelerator (Fikri Mülkiyet Hızlandırıcı)' programı, küçük ve orta ölçekli işletmeleri Türkiye'deki güvenilir fikri mülkiyet uzmanlarından oluşan bir ağla bir araya getiriyor ve KOBİ'lerin uzmanların sunduğu hizmetlere indirimli ücretler ile erişebilmelerini sağlıyor. Programa katılan işletmeler, ticari marka tescilleri düzenlenmeden önce Amazon'un marka koruma araçlarına da erişebiliyor."

