YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Amazon satış ortakları Prime Alışveriş Festivali'ne hazır

Amazon satış ortakları Prime Alışveriş Festivali'ne hazır

08.07.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KOBİ özel sayfası ile Amazon müşterileri, Prime Alışveriş Festivali öncesinde de küçük işletme sahiplerinin hikayelerini dinleyip, ürünlerine özel fırsatlarla ulaşabilecek

İSTANBUL (AA) - KOBİ'lerin işlerini daha da büyütmelerine yardımcı olan Amazon Türkiye, yılın en büyük alışveriş etkinliği Prime Alışveriş Festivali'nde de satış ortaklarını desteklemeye devam ediyor.

Şirket açıklamasına göre, 18-25 Temmuz'da düzenlenecek Prime Alışveriş Festivali kapsamında yüzlerce KOBİ satış ortağından binlerce ürün, indirimlerle müşterilere sunulacak. Üstelik Amazon Türkiye'nin, Amazon üzerinden satış yapan KOBİ'lerin ürünlerini öne çıkarmak için özel olarak hayata geçirdiği KOBİ özel sayfası ile Amazon müşterileri, Prime Alışveriş Festivali öncesinde de küçük işletme sahiplerinin hikayelerini dinleyip, ürünlerine özel fırsatlarla ulaşabilecek.

Dünya çapında Amazon'da satılan ürünlerin yarısından fazlası, çoğunluğu KOBİ'lerden oluşan satış ortaklarına ait.

Amazon Türkiye, bünyesinde satış yapan KOBİ'lerin işlerini büyütebilmeleri için onlara pek çok fırsat sunuyor.

Bu fırsatlar arasında şunlar yer alıyor:

"Amazon Lojistik (FBA): Amazon Lojistik hizmetiyle Amazon Türkiye bünyesinde satış yapan KOBİ'ler ürünlerini anlaşmalı lojistik merkezlerinde depoluyor. Amazon, hazırlama, paketleme, hızlı teslimat ile gönderme süreçlerini onların adına yönetiyor ve bu siparişler için 7/24 müşteri hizmeti sağlıyor. Böylece kısıtlı kaynaklarla çalışan KOBİ’lerin işlerini büyütmelerini ve daha fazla müşteriye ulaşmalarını kolaylaştırıyor.

Prime etiketi: Amazon Türkiye satış ortaklarının Amazon Lojistik aracılığıyla sattığı ürünler otomatik olarak Amazon Prime hizmetinden faydalanıyor ve ürünleri Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasında daha görünür ve keşfedilebilir hale geliyor. Amazon Lojistik'ten faydalanan satış ortakları, müşterilere herhangi bir ek ücret ödemeden bedava ve hızlı teslimat ile ulaşma imkanı da yakalıyor.

Avrupa çapında satış: Amazon'un Avrupa'daki pazaryerleri aracılığıyla Avrupa'ya ihracat yapmak isteyen satış ortakları için sunduğu bir hizmet olarak öne çıkan Amazon Avrupa Lojistik Ağı sayesinde Amazon Avrupa pazaryerlerinden birinde hesabı olan ve Amazon Lojistik hizmetlerinden faydalanan satış ortakları, bir Avrupa ülkesindeki Amazon lojistik merkezinde depoladığı ürün envanterinden diğer Avrupa ülkelerindeki Amazon müşterilerinin siparişleri için de gönderim sağlayabiliyor.

Amazon Marka Kaydı: Ücretsiz olarak sunulan bu hizmet ile Amazon, tescilli bir ticari markası olan KOBİ’lerin fikri mülkiyetin korunmasına yardımcı oluyor.

Fikri Mülkiyet Hızlandırıcı (IP Accelerator): Amazon Türkiye'nin 'IP Accelerator (Fikri Mülkiyet Hızlandırıcı)' programı, küçük ve orta ölçekli işletmeleri Türkiye'deki güvenilir fikri mülkiyet uzmanlarından oluşan bir ağla bir araya getiriyor ve KOBİ'lerin uzmanların sunduğu hizmetlere indirimli ücretler ile erişebilmelerini sağlıyor. Programa katılan işletmeler, ticari marka tescilleri düzenlenmeden önce Amazon'un marka koruma araçlarına da erişebiliyor."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Geleceğin "Yıldızları", "Maçka"da yetişecekGeleceğin "Yıldızları", "Maçka"da yetişecek
Trabzon'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybettiTrabzon'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
Çorum'da 13 yaşındaki çocuk silahla başından vurulmuş bulunduÇorum'da 13 yaşındaki çocuk silahla başından vurulmuş bulundu
Anahtar Kelimeler:
amazon türkiye

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Temmuz Cuma

İmsak
03:35
Sabah
05:33
Öğle
13:14
İkindi
17:13
Akşam
20:46
Yatsı
22:34

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Çiçek Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Arık Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

Öldürülen kocasının intikamını silah kuşanarak aldı!

Öldürülen kocasının intikamını silah kuşanarak aldı!

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Survivor itirafı! "Bir tek ben anlaşamadım"

Survivor itirafı! "Bir tek ben anlaşamadım"

Cinsel ilişki araştırmasının sonucu çok şaşırtacak

Cinsel ilişki araştırmasının sonucu çok şaşırtacak

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.