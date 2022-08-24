YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Amazon Türkiye'de "Evim Evim Güzel Evim" mağazası açıldı

Amazon Türkiye'de "Evim Evim Güzel Evim" mağazası açıldı

24.08.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon Türkiye'de "Evim Evim Güzel Evim" mağazası açıldı

İSTANBUL (AA) - Amazon Türkiye, müşterilerine yaşam alanlarını güzelleştirebilecekleri ve bu konuda ilham alabilecekleri "Evim Evim Güzel Evim" kategorisinin açıldığını duyurdu.

Amazon Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Amazon.com.tr sayfası altında açılan "Evim Evim Güzel Evim" mağazasında, mutfaktan banyoya, dekorasyondan aydınlatmaya ihtiyaç duyulan tüm ürünlere tek bir noktadan ulaşılabilecek.

Artık Amazon.com.tr müşterileri, evlerini yaşam tarzlarına, bireyselliklerine veya evden çalışma düzenine göre tasarlayabilmek için aralarında ev dekorasyonundan evden çalışma cihazlarına, akıllı ev cihazlarından tamir aletlerine kadar yaşam alanları için ihtiyaç duyabilecekleri tüm ürünlere "Evim Evim Güzel Evim" kategorisi ile sahip olabilecek.

"Evim Evim Güzel Evim" kategorisi ile müşteriler, ihtiyaçları veya ilgi alanları için aradıkları ürünleri bulmanın yanı sıra renkli yaşam tarzı görselleri ile sunulan çeşitli ev deneyimlerinden de ilham alabilecek.

Tıpkı bir ev gibi iç rahatlatıcı tasarımı olan online mağazada ürünler, ilgi alanına, ihtiyaca ve odaya göre olmak üzere 3 alt kategori altında toplanıyor.

Ayrıca Amazon Türkiye müşterileri, açılışa özel olarak başlatılan kampanya kapsamında 24-26 Ağustos tarihleri arasında Hoover H-Free Şarjlı Dikey Süpürge, Melitta Enjoy II Filtre Kahve Makinesi ve Karaca Granada Çelik Tencere Setinin bulunduğu indirim fırsatlarından faydalanabilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Silivri'de polisleri bıçaklayan zanlı, silahla vurularak yakalandıGÜNCELLEME - Silivri'de polisleri bıçaklayan zanlı, silahla vurularak yakalandı
GÜNCELLEME - İstanbul'da bekçi Oltan Koca'nın şehit olmasına ilişkin 5 şüpheli tutuklandıGÜNCELLEME - İstanbul'da bekçi Oltan Koca'nın şehit olmasına ilişkin 5 şüpheli tutuklandı
GÜNCELLEME - Kilis'te anne ve kızının cesedinin bulunmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandıGÜNCELLEME - Kilis'te anne ve kızının cesedinin bulunmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
amazon türkiye

İstanbul Namaz Vakitleri 24 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:42
Sabah
06:15
Öğle
13:12
İkindi
16:56
Akşam
19:58
Yatsı
21:25
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Her şeyi üçü beraber yapıyor! “Şimdi aile olduk”

Her şeyi üçü beraber yapıyor! “Şimdi aile olduk”

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.