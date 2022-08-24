Amazon Türkiye'de "Evim Evim Güzel Evim" mağazası açıldı

İSTANBUL (AA) - Amazon Türkiye, müşterilerine yaşam alanlarını güzelleştirebilecekleri ve bu konuda ilham alabilecekleri "Evim Evim Güzel Evim" kategorisinin açıldığını duyurdu.

Amazon Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Amazon.com.tr sayfası altında açılan "Evim Evim Güzel Evim" mağazasında, mutfaktan banyoya, dekorasyondan aydınlatmaya ihtiyaç duyulan tüm ürünlere tek bir noktadan ulaşılabilecek.

Artık Amazon.com.tr müşterileri, evlerini yaşam tarzlarına, bireyselliklerine veya evden çalışma düzenine göre tasarlayabilmek için aralarında ev dekorasyonundan evden çalışma cihazlarına, akıllı ev cihazlarından tamir aletlerine kadar yaşam alanları için ihtiyaç duyabilecekleri tüm ürünlere "Evim Evim Güzel Evim" kategorisi ile sahip olabilecek.

"Evim Evim Güzel Evim" kategorisi ile müşteriler, ihtiyaçları veya ilgi alanları için aradıkları ürünleri bulmanın yanı sıra renkli yaşam tarzı görselleri ile sunulan çeşitli ev deneyimlerinden de ilham alabilecek.

Tıpkı bir ev gibi iç rahatlatıcı tasarımı olan online mağazada ürünler, ilgi alanına, ihtiyaca ve odaya göre olmak üzere 3 alt kategori altında toplanıyor.

Ayrıca Amazon Türkiye müşterileri, açılışa özel olarak başlatılan kampanya kapsamında 24-26 Ağustos tarihleri arasında Hoover H-Free Şarjlı Dikey Süpürge, Melitta Enjoy II Filtre Kahve Makinesi ve Karaca Granada Çelik Tencere Setinin bulunduğu indirim fırsatlarından faydalanabilecek.

