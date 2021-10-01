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  4. Amazon Türkiye’den Hayvanları Koruma Günü’ne özel indirim

Amazon Türkiye’den Hayvanları Koruma Günü’ne özel indirim

01.10.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon Türkiye’den Hayvanları Koruma Günü’ne özel indirim

İSTANBUL(AA) - Amazon Türkiye, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında evcil hayvan ürünleri kategorisinde seçili ürünlerde yüzde 35’e varan indirimlerini duyurdu.

Amazon Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, popüler markaların ürünlerinde bir hafta boyunca fırsatlar sunacak olan kampanya ile Amazon.com.tr müşterileri, hem evcil dostlarının hem de destek oldukları sokak hayvanlarının ihtiyaç duyabileceği ürünlere cazip indirimlerle sahip olabilecek.

Amazon Prime üyeleri, kampanya boyunca bedava ve hızlı kargo ayrıcalıklarından yararlanmayı sürdürecek. Amazon Prime Video ile popüler dizi ve filmler, Prime Gaming aracılığıyla ücretsiz oyunlar, oyun içi ayrıcalıklar ve her ay bir Twitch yayıncısının kanalına abonelik gibi Prime üyeliğine özel ayrıcalıklar da devam ediyor.

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