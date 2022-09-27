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Amazon Türkiye'den Prime üyelerine özel iki etkinlik

27.09.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott: - "Prime Özel Fırsat Günleri ile Amazon.com.tr'de alışveriş yapmayı daha akıllı ve daha kolay hale getiriyoruz. Ayrıca, bir hafta sürecek 'Pazaryeri Fırsat Festivali' ile Amazon Lojistik hizmetimizden faydalanan satış ortaklarımız için de fırsatlar sunacağız"

İSTANBUL (AA) - Amazon.com.tr, ekim ayında Prime üyelerine özel gerçekleştirilecek "Prime Özel Fırsat Günleri" ve "Pazaryeri Fırsat Festivali"ni duyurdu.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Prime Özel Fırsat Günleri, 11 Ekim Salı günü başlayacak ve 12 Ekim Çarşamba günü sonuna kadar devam edecek. Türkiye dışında Avusturya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç, İngiltere ve ABD dahil olmak üzere 15 ülkede de gerçekleşecek Prime Özel Fırsat Günleri boyunca Prime üyeleri, kendilerine özel indirim ve fırsatlardan yararlanabilecek. 48 saat sürecek yeni etkinlikte Prime üyeleri, elektronikten mutfak ürünlerine, oyuncaktan modaya birçok kategoride ürünlere uygun fiyatlar ve Amazon.com.tr güvencesi ile sahip olabilecek.

Amazon.com.tr, aynı zamanda 4 Ekim-10 Ekim'de yapılacak "Pazaryeri Fırsat Festivali"ni de duyurdu. "Pazaryeri Fırsat Festivali" boyunca Amazon.com.tr'nin sunduğu Amazon Lojistik hizmetinden faydalanan tüm satış ortakları, Prime üyelerine özel fırsatlarla ürünlerini sunabilecek.

- "Müşterilerimiz artık her zamankinden daha fazla fırsat istiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, Prime üyelerine özel olarak gerçekleştirecekleri Prime Özel Fırsat Günleri'ni duyurmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu etkinliğimizde Prime üyelerimize, yılın bu döneminde alışveriş yapmayı sevdiklerini bildiğimiz kategorilerden ürünlere büyük indirimlerle erişim fırsatı sunacağız. Müşterilerimiz artık her zamankinden daha fazla fırsat istiyor. Bu nedenle Prime Özel Fırsat Günleri ile Amazon.com.tr'de alışveriş yapmayı daha akıllı ve daha kolay hale getiriyoruz. Ayrıca, bir hafta sürecek 'Pazaryeri Fırsat Festivali' ile Amazon Lojistik hizmetimizden faydalanan satış ortaklarımız için de fırsatlar sunacağız. Satış ortaklarımız etkinlik boyunca Prime üyelerine özel fırsatlar sunabilecek ve daha fazla satış ve büyüme fırsatı yakalayacaklar.”

Prime Özel Fırsat Günleri'nden ve Prime üyeliğinin sunduğu tüm ayrıcalıklardan ücretsiz faydalanmak için 30 günlük deneme süresi başlatılabiliyor, ardından ayda 7,90 TL karşılığında üyelik devam ettirilebiliyor. Detaylı bilgiye "https://www.amazon.com.tr/prime" adresinden ulaşılabiliyor.

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