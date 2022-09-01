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Amazon.com.tr'den şehre ve okula dönüş dönemine özel fırsatlar

01.09.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon Türkiye, 1-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği, yaz tatilinden dönen aileler ve okula dönüş dönemindeki öğrenciler için birçok kategoriden binlerce ürünün muhteşem fiyatlarla sunulacağı Şehre ve Okula Dönüş Kampanyası'nı duyurdu

İSTANBUL (AA) - Yeni eğitim-öğretim dönemi hızla yaklaşırken Amazon.com.tr, kırtasiye, okul ve ofis malzemeleri kategorilerinde birbirinden cazip indirimler sunduğu "Şehre ve Okula Dönüş Kampanyası"nı başlattı.

Amazon Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, 12 Eylül'de başlayacak 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı yaklaşırken uzun bir aradan sonra okula dönecek çocuklar arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmanın mutluluğunu da yaşayacak.

Ebeveynler de çocuklarının bu heyecanı ve mutluluğu doyasıya yaşayabilmeleri için okul ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla şimdiden alışveriş hazırlıklarına başladı.

Amazon.com.tr 1-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği, yaz tatilinden dönen aileler ve okula dönüş dönemindeki öğrenciler için birçok kategoriden binlerce ürünün muhteşem fiyatlarla sunulacağı Şehre ve Okula Dönüş Kampanyası'nı duyurdu.

Prime üyeleri, tüm Amazon.com.tr müşterilerine sunulan indirimlere ek olarak Şehre ve Okula Dönüş Kampanyası'nın ilk 5 günü boyunca (1-5 Eylül) kendilerine özel seçili fırsatlardan faydalanabilecek.

1-20 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında tüm Amazon müşterileri kırtasiye, okul ve ofis malzemeleri kategorilerinde cazip indirimlerden faydalanabiliyor.

Ebeveynler ve öğrenciler kampanya boyunca elektronikten gıdaya, ev ve yaşamdan evcil hayvan ürünlerine birçok farklı kategoriden ürüne uygun fiyatlar ve Amazon.com.tr'nin hızlı ve güvenli teslimat seçenekleriyle sahip olma imkanı bulacak.

Kampanya kapsamında indirime girecek ürünler arasında HP 14s dizüstü bilgisayar, rotring 500 versatil uçlu kalem, Philips Hue HDMI sync box, Sennheiser CX 300S kulak içi siyah kulaklık, Prima Pampers Harmonie 22'li bebek bezi ve Ever Clean Lavender 10L kedi kumu gibi şehre ve okula dönüş döneminde ihtiyaç duyulabilecek geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor.

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