Amazon'un en büyük alışveriş etkinliği, Prime Alışveriş Festivali başladı

İSTANBUL (AA) - Amazon’un her yıl dünya çapında düzenlediği ve artık gelenekselleşen yılın en büyük alışveriş etkinliği, bu yıl Prime Alışveriş Festivali adıyla 18-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Şirktten yapılan açıklamaya göre, 25 Temmuz’a kadar sürecek festival boyunca Prime üyeleri, sadece yılın en büyük indirimlerinden faydalanmakla kalmayacak aynı zamanda birbirinden ünlü isimlerle unutulmaz deneyimler yaşama, hediye ürünler ve Amazon Hediye Kartları kazanma şansı yakalayacak.

Prime Alışveriş Festivali boyunca elektronikten oyuncağa, güzellikten dekorasyona, kişisel bakım ve kozmetikten spor ve outdoora 28 farklı kategoride yüz binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler Prime üyelerine sunuluyor.

Müşteriler, Amazon.com.tr tarafından satılan ve yasal taksit kısıtlama olmayan ürünlerde tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneklerinden yararlanabiliyor. Üstelik müşteriler, yasal taksit kısıtlama olmayan tüm ürünlerde ise peşin fiyatına 6 aya varan taksit imkanından faydalanıyor.

Yapı Kredi Worldcard sahibi müşteriler ise 18-22 Temmuz tarihleri arasında yapacakları 500 TL’lik alışverişlerinde 75 TL Worldpuan kazanacak ve amazon.com.tr tarafından satılan, yasal taksit kısıtlaması olmayan tüm ürünlerde 9 taksitten de peşin fiyatına faydalanabilecek.

Prime Alışveriş Festivali boyunca Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasından satın aldığınız seçili ürünlerde ürünün fiyatı düşerse Amazon aradaki farkı hediye kartı olarak hesabına tanımlıyor.

Amazon Türkiye, yakın zamanda açtığı 6 yeni kategoriyle ürün çeşitliliğini artırmaya devam ediyor. Bavul ve seyahat çantası, saat, takı, otomotiv, ev aletleri ve mobilya kategorilerindeki binlerce üründe harika fırsatlar Prime Alışveriş Festivali’nde müşterileri bekliyor.

Prime Alışveriş Festivali boyunca Amazon mobil uygulamasından 200 TL ve üzeri alışveriş yapan Prime üyelerini, 50 TL değerinde Amazon hediye kartı verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, Prime Alışveriş Festivali ile Prime üyelerine bir hafta boyunca kaçırılmayacak indirimler ve özel deneyimler sunduklarını belirtti.

Marriott, şunları kaydetti:

"Bu dönemde Prime üyeleri, amazon.com.tr'de elektronikten oyuncağa, güzellikten dekorasyona yüz binlerce üründe kaçırılmayacak indirimlerden faydalanabilecek. Bu haftayı gerçek bir festivale döndürmek için de, müşterilerimize sadece hayallerindeki ürün ve indirimleri değil, ünlü isimlerle tanışıp birlikte zaman geçirmek gibi hayatlarında ancak bir kez yakalayabilecekleri fırsatları da kazanma şansını sunmak istedik. Yılın en büyük alışveriş etkinliği olan Prime Alışveriş Festivali’nin, herkese unutmayacağı güzel deneyimler ve keyifli anlar yaşatmasını diliyorum."

