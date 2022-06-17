Amber Heard Johnny Depp'in ona şiddet uyguladığı konusunda ısrarcı! "Kanıtlayan dosyalar dolusu not var"

Eski eşi Johnny Depp’e kaybettiği dava sonrası televizyona çıkan ve haksızlığa uğradığını dile getiren Amerikalı oyuncu Amber Heard, yeni röportajıyla tekrar gündemde. Oyuncu, röportajının yayınlanan 20 dakikalık ön gösteriminde, Depp’in kendisine şiddet uyguladığına dair kanıtları olduğunu iddia etti.



Today Show’a verdiği röportajı tamamlayan Heard, şimdi de NBC’nin Dateline programına konuk oldu.

TERAPİST NOTLARI VAR

Heard, sunucu Savannah Gutrie ile gerçekleştirdiği röportaj esnasında 2011 yılına uzanan birçok terapist notunun olduğunu ve bu notların Depp’in kendisine şiddet uyguladığını kanıtladığını belirtti.

"DOSYALAR DOLU NOT VAR"

36 yaşındaki oyuncu, “Şiddet gördüğüm anları paylaştığım doktorumun elinde dosyalar dolusu not var” ifadesini kullandı. Heard’e göre, notlarda Depp’in kendisini duvara ittiğini ve ona öldürmekle tehdit ettiğini gösteren pek çok kanıt bulunuyor.

MAHKEMEDE DELİL OLARAK SUNAMADI

Hakimin bu notları “söylenti” olarak nitelendirdiğini belirten oyuncu, doktorun notlarını kanıt olarak mahkemede sunamadığını dile getirdi.

NOTLAR GÖSTERİLDİ

Programın ön gösteriminde Depp’in Heard ile ilişkilerinin ilk başında ona şiddet uyguladığını kanıtlayan bu notlar ekrana geldi. Terapistin notlarında “Onu duvara itti”, “Onu yerde sürükledi” “Geceliğini yırttı” gibi ifadelerin yer aldığı görüldü.

Oyuncu, Today Show'a verdiği röportajda, evlilikleri esnasında fiziksel şiddet gördüğünü iddia etmesine rağmen Johnny Depp’i hala sevdiğini söylemişti.





