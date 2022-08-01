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Amber Heard, Johnny Depp' ödeyeceği tazminat için evini sattı!

01.08.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski kocası Johnny Depp ile tüm dünyanın takip ettiği skandal bir davanın konusu olan Amber Heard, Kaliforniya'daki evini sattı. Satış, Heard'ün Depp'e karşı davayı kaybedip 8 milyon dolarlık bir ödeme yapması gerektiği için ayrıca dikkat çekti.

Amber Heard, Johnny Depp' ödeyeceği tazminat için evini sattı!

Geçtiğimiz aylarda Hollywood’un iki ünlü ismi mahkemede karşı karşıya gelmiş ve ileri sürdükleri iddialarla sık sık gündemde kalmışlardı. Haftalar süren ve canlı yayınlanan Amber Heard ve Johnny Depp davası sonunda Depp’in zaferiyle sonlanmış ve dava sonrası Heard’ün eski eşi Johnny Depp’e 8 milyon dolar ödeme yapmasına karar verilmişti.

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Karara itiraz eden ve bu itirazı geçtiğimiz haftalarda reddedilen Heard’ün söz konusu parayı ödeyemeyeceği belirtildikten kısa bir süre sonra evini satması dikkat çekti.

AMBER HEARD KİMDİR?
TMZ’nin haberine göre Heard, Kaliforniya Yucca Vadisi’ndeki evini 1 milyon dolara satarak bu paranın bir kısmını toplamaya başlamış olabilir. Ayrıca habere göre; Heard, evi 2019’da satın alırken şimdi satıştan yaklaşık iki katı bir kâr elde etti.

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Amber Heard Johnny Depp
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