Amber Heard, Johnny Depp' ödeyeceği tazminat için evini sattı!

Geçtiğimiz aylarda Hollywood’un iki ünlü ismi mahkemede karşı karşıya gelmiş ve ileri sürdükleri iddialarla sık sık gündemde kalmışlardı. Haftalar süren ve canlı yayınlanan Amber Heard ve Johnny Depp davası sonunda Depp’in zaferiyle sonlanmış ve dava sonrası Heard’ün eski eşi Johnny Depp’e 8 milyon dolar ödeme yapmasına karar verilmişti.

Karara itiraz eden ve bu itirazı geçtiğimiz haftalarda reddedilen Heard’ün söz konusu parayı ödeyemeyeceği belirtildikten kısa bir süre sonra evini satması dikkat çekti.



TMZ’nin haberine göre Heard, Kaliforniya Yucca Vadisi’ndeki evini 1 milyon dolara satarak bu paranın bir kısmını toplamaya başlamış olabilir. Ayrıca habere göre; Heard, evi 2019’da satın alırken şimdi satıştan yaklaşık iki katı bir kâr elde etti.





