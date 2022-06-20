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Amber Heard mal varlığı gündemdeyken bakın nerede görüntülendi! Sosyal medyada olay oldu

20.06.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyanın takip ettiği Amber Heard-Johnny Depp davasında karar çıktı. Amber Heard eski kocasına karşı davayı kaybetti. 10 milyon dolarlık tazminat ödemesi gereken ünlü oyuncu bu parayı ödeyemeyeceği iddialarıyla gündemdeyken sezon sonu indirimiyle tanınan bir mağazada görüntülendi.

Amber Heard mal varlığı gündemdeyken bakın nerede görüntülendi! Sosyal medyada olay oldu

Amber Heard ve Johnny Depp davası haftalarca takip edildi ve davada karar bir süre önce çıktı. Davayı kaybeden Heard'ün tazminatı ödeyemeyeceği günlerdir konuşuluyor. Heard’ün avukatı Elaine Bredehoft yaptığı açıklamada, Heard’ün Johnny Depp’e borçlu olduğu 10.4 milyon doları ödeyemeyeceğini söyledi.

Kaynaklara göre, 36 yaşındaki güzel oyuncu eski kocasıyla yaptığı hukuk savaşında, finansal açıdan oldukça zor duruma düştü. Kaynaklar, Heard’ün davadaki mevcut avukatlarının masraflarını karşılamak için ev sahibi sigorta poliçesine güvendiğini söyledi.

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MAL VARLIĞI GÜNDEMDE

Celebrity Net Worth sitesine göre ise, Heard’ün net mal varlığının 1,5 ila 2,5 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

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Mal varlığı gündemdeyken Amber Heard sezon sonu indirimiyle tanınan bir mağazada alışveriş yaparken görüntülendi. Salaş tarzıyla dikkat çeken oyuncunun alışveriş yaptığı anlar gündem oldu.

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Amber Heard Johnny Depp
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