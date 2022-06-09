Amber Heard'ün parayı ödeyemeyeceği konuşuluyordu! Johnny Depp'in avukatından flaş iddia

Ünlü oyuncu Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard'ün birbirlerine karşı açtıkları milyon dolarlık davada karar verildi. Heard'ün eski eşine iftira attığına ve aktrisin Depp'e 10 milyon dolar cezai tazminata ek olarak, aktörü zararlarını karşılamak için de ekstra 5 milyon dolar telafi edici tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi.

Güzel oyuncunun bu parayı ödeyemeyeceği iddia ediliyordu. Bu iddialar gündemdeyken Depp'in avukatları Camille Vasquez ve Ben Chew, televizyon programına katıldı.

Dava ile ilgili konuşan avukatlar, aktörün Amber Heard'ün ödemesi gereken 10 milyon dolardan fazla tazminattan feragat etme ihtimalinin olduğunu söyledi:

"Bu Johnny için asla parayla ilgili değildi. İtibarını geri kazanmakla ilgiliydi, ve bunu başardı."

Heard'ün avukatları, aktrisin bu tazminatı ödeyemeyeceğini ve mahkemeye temyiz başvurusunda bulunma planları olduğunu açıklamıştı.



