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Ambulans helikopter, Kırklareli’de ağır yanık için havalandı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 22.08.2020 17:52 | Son Güncelleme

Kırklareli’nde elektrik çarpması sonucu vücudunda ağır yanıklar oluşan bir kişi, hava ambulans aracılığıyla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Yoğun Bakımı Merkezine nakledildi.Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde Alpullu beldesinde tren vagonu üzerinde elektrik çarpması sonucunda bir kişi yaralandı.

Ambulans helikopter, Kırklareli’de ağır yanık için havalandı

Kırklareli’nde elektrik çarpması sonucu vücudunda ağır yanıklar oluşan bir kişi, hava ambulans aracılığıyla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Yoğun Bakımı Merkezine nakledildi.
Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde Alpullu beldesinde tren vagonu üzerinde elektrik çarpması sonucunda bir kişi yaralandı. Yaralanan Suriye uyruklu Hüseyin Avhese Müslü (15) ambulans ile alınarak Lüleburgaz Devlet Hastanesine nakledildi.
Vücudunun yarısından fazlasında yanık mevcut olan hastaya Lüleburgaz Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından yanık konusunda ileri bir merkez olan Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Yoğun Bakımı Merkezine nakli planlandı.
Hastanın İstanbul’a nakli Lüleburgaz ilçesinde bulunan 8 Kasım Stadyumu’ndan havalanan hava ambulansı ile gerçekleşti. Ambulans Lüleburgaz 8 Kasım Stadyumu’na iniş yaptı. Buradan hastayı alan helikopter İstanbul’a yola çıktı.

Ambulans helikopter, Kırklareli’de ağır yanık için havalandı

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