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Ambulans helikopterle hastaneye taşınan çoban konuştu

13.06.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın Bahçesaray ilçesinde kayalıklardan düşerek ayağı kırılan ve daha sonra ambulans helikopterle kurtarılan çobanın Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Ambulans helikopterle hastaneye taşınan çoban konuştu

Bahçesaray ilçesine bağlı Altındere Mahallesi kırsalında koyunları otlattığı sırada kayalıklardan düşen 63 yaşındaki Şükrü Şengül isimli vatandaşın ayağı kırıldı. Şengül, ilk olarak durumunu hayvanların sahibini arayarak bildirdi. Hayvan sahibi ise 112 Acil Servis ekiplerini bildirmesi sonucu mahalle sakinleri ile kısa sürede olay yerine gitti. Daha sonra bölgeye sevk edilen ambulans, dağlık alanda yaralıya ulaşamayınca bu kez ambulans helikopter sevk edildi. Bölgeye giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralı çoban, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşındı. Burada da gerekli müdahalesi yapılan Şengül, daha sonra servise kaldırıldı. Sağlık durumu iyiye giden Şengül, yakında zamanda taburcu edilecek.

İHA muhabirine konuşan Hastane Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Ömer Faruk Kara, yüksek yerden düşerek yaralanan çobanın kendilerine ambulans helikopterle getirildiğini belirtti. Başhekim Yardımcısı Kara, “Bahçesaray’da çobanlık yaparken yüksek bir yerden düşerek kaval kemiğini kırmıştır. İl Sağlık Müdürlüğümüzün koordinasyonu sayesinde hızlı bir şekilde helikopter ambulansımızı sahaya göndererek, hastamıza uygun ilk müdahaleyi yaparak hastanemize sevki sağlanmıştır. Hastamız gelir gelmez hemen acil şartlarda başarılı bir şekilde ameliyatını gerçekleştirdik. Süreçte Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, İl Sağlık Müdürümüz Muhammet Tosun, hastane Başhekimimiz Remzi Sarıkaya, hastaya hızlı erişim ve tedavisinin hızlı bir şekilde yapma imkanı sunmuştur. Biz de elimizden gelen tedaviyi uyguladık. Hastamız şu anda gayet sağlıklı ve taburculuk aşamasına gelmiştir” dedi.

“BENİ BİR SAAT BOYUNCA OMUZLARINDA TAŞIDILAR”

Adana’da yaşadığını ve çobanlık yapmak için Bahçesaray’a geldiğini anlatan Şükrü Şengül ise yaylada koyunları otlatırken bir kaza yaşadığını belirterek, “Kaza sonucu ayağımın kırıldığını fark ettim ve acıdan çok ağladım. Daha sonra hayvanların sahibine telefon açtım. Telefondan sonra yardımıma 15 kişi geldi. Yardıma gelenler yaptıkları sedyeyle beni bir saat boyunca omuzlarında taşıdı. Allah devletimize de zeval vermesin helikopterle beni buraya taşıdılar. Tedavi olduğum hastanede de çok iyi hizmet ve ilgi görüyorum” diye konuştu.
Hizmetten dolayı duygu dolu anlar yaşayan küçükbaş hayvanların sahibi de telefon açtıkları gibi helikopterin olay yerine gelerek yaralıyı hastaneye taşıdığını kaydetti.

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