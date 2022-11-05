Ambulans şoförü taşıdığı hastayla cinsel ilişkiye girip hamile bıraktı!

Resmi belgelere göre 18 yaşındaki kurban, ambulans şoförü Kyle Rasmussen'in, Gainesville'deki bir hastaneden Ocala'daki bir iyileşme merkezine götürmekte olduğu hastaya iki kez cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü. Polis, kurbanın her iki durumda da Rasmussen'e "hayır" dediğini ve onunla savaşmaya çalıştığını, ancak başarısız olduğunu söyledi.

''RIZASI VARDI''

Soruşturma sırasında memurlar, Rasmussen'in kurbanı hastaneden aldığını doğruladığını ve nakliye sırasında kurbanla cinsel ilişkiye girmek üzerine konuştuklarını anlattı ve bunun karşılıklı bir rıza ile gerçekleştiğini savundu.

İKİ KEZ YAŞANDI

Daha sonra, bir benzin istasyonuna yanaştıklarını ve minibüsün arkasındaki sedyede cinsel ilişkiye girdiklerini, ardından ikinci kez seks yaptıkları Ocala'daki bir alışveriş merkezine gittiklerini söyledi. Tutuklama raporuna göre, Rasmussen, hastanın onu iki kere öptüğü, soyunduğu ve cinsel ilişkinin tamamen rızaya dayalı bir şekilde gerçekleştiği konusunda ısrarcıydı.

HAMİLE KALDI

Soruşturmanın devamı için memurlar kurbanla tekrar temas kurmaya çalıştı, ancak bir aile üyesi, genç kadının bir rehabilitasyon merkezine yerleştiğini ve muhtemelen olayın ardından hamile kaldığını bildirdi.

GÖREVİ İHLAL ETTİ

Memurlar, ilişkinin rızaya dayalı olup olmadığını belirleyemediklerini bildirdi. Ancak yine de Rasmussen'i tutukladılar çünkü akıl sağlığı yerinde olmayan kurbanın naklini güvenli bir şekilde gerçekleştirmesi gerekirken bunu yapmayarak görevini ihlal etmişti. Rasmussen, akıl sağlığı yerinde olmayan birine cinsel tacizde bulunmakla suçlandı ve Marion County hapishanesine sevk edildi.

