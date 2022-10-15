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  4. Bu kadarı pes dedirtti! Beden eğitimi öğretmeni 17 yaşındaki öğrencisiyle arabanın içinde 8 kez cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti

Bu kadarı pes dedirtti! Beden eğitimi öğretmeni 17 yaşındaki öğrencisiyle arabanın içinde 8 kez cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti

15.10.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Ohio eyaletinde bir okulda beden öğretmeni olarak çalışan 31 yaşındaki Ashley Rison, ismi açıklanmayan 17 yaşındaki bir öğrencisiyle aralarında yakınlaşma olduğunu dile getirdi. Öğrencisiyle arabanın içinde 8 kez cinsel birliktelik yaşadığını itiraf eden öğretmen 16 Kasım’da hakim karşısına çıkartılacak.

Bu kadarı pes dedirtti! Beden eğitimi öğretmeni 17 yaşındaki öğrencisiyle arabanın içinde 8 kez cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti

Ohio eyaletinin New Miami bölgesindeki bir okulda beden öğretmeni olarak çalışan Ashley Rison’un hakkında 17 yaşındaki bir erkek öğrencisiyle yakınlaşma suçundan soruşturma başlatılmıştı. 31 yaşındaki Rison cinsel taciz ve ağır cinsel dayatma suçlarından yargılanırken öğretmen 17 yaşındaki öğrencisiyle arabanın içinde 8 kez cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti.

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AİLESİ ŞÜPHELENDİ

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Öğrencinin ailesinin şüphelenmesi üzerine çocuklarıyla yüzleşen aile durumu hemen polise bildirdi. Rison görevinden istifa ederken cinsel taciz suçlamasına ek olarak reşit olmayan bir kişiye zorla alkol içirme suçu da eklendi.

12 Ekim’de gerçekleştirilen duruşmada Rison hakkında suçlamaları kabul etti. Mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesi ve delil toplanması amacıyla durulmayı 16 Kasım’a erteledi. Öğretmenin 5 yıl hapis ve ömür boyu meslekten men cezalarıyla yargılanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Amerika cinsel cinsel taciz
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