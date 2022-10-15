Bu kadarı pes dedirtti! Beden eğitimi öğretmeni 17 yaşındaki öğrencisiyle arabanın içinde 8 kez cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti

Ohio eyaletinin New Miami bölgesindeki bir okulda beden öğretmeni olarak çalışan Ashley Rison’un hakkında 17 yaşındaki bir erkek öğrencisiyle yakınlaşma suçundan soruşturma başlatılmıştı. 31 yaşındaki Rison cinsel taciz ve ağır cinsel dayatma suçlarından yargılanırken öğretmen 17 yaşındaki öğrencisiyle arabanın içinde 8 kez cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti.

AİLESİ ŞÜPHELENDİ

Öğrencinin ailesinin şüphelenmesi üzerine çocuklarıyla yüzleşen aile durumu hemen polise bildirdi. Rison görevinden istifa ederken cinsel taciz suçlamasına ek olarak reşit olmayan bir kişiye zorla alkol içirme suçu da eklendi.

12 Ekim’de gerçekleştirilen duruşmada Rison hakkında suçlamaları kabul etti. Mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesi ve delil toplanması amacıyla durulmayı 16 Kasım’a erteledi. Öğretmenin 5 yıl hapis ve ömür boyu meslekten men cezalarıyla yargılanıyor.

https://www.mynet.com/havalimaninda-gordugu-yakisikli-bir-adam-uzerinde-cep-telefonu-numarasi-yazili-pecete-uzatti-adam-oyle-bir-sey-yapti-ki-190101274722

