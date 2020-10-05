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Ambulans uçak, kalp nakli olacak hasta için havalandı

ORDU HABERLERİ  | 05.10.2020 16:25 | Son Güncelleme

Ordu’da tedavi gören ve kalp nakli için bekleyen hasta, ambulans uçak ile nakil yapılacağı İstanbul’a sevk edildi.Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi’nde kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören ve nakil için bir süredir bekleyen 49 yaşındaki Yılmaz T.

Ordu’da tedavi gören ve kalp nakli için bekleyen hasta, ambulans uçak ile nakil yapılacağı İstanbul’a sevk edildi.
Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi’nde kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören ve nakil için bir süredir bekleyen 49 yaşındaki Yılmaz T. için Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi tarafından uygun kalp bulundu. Bir süredir kalbi yeterli fonksiyonu göstermeyen hasta şahıs, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçak ile kalp naklinin yapılacağı İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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Serdaroğlu Eczanesi
Altinordu
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Fatsa
Şifa Eczanesi (18.00-08.00 Nöbetçi)
Fatsa
Atila Ada Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Zeynep Eczanesi (Gece 24'E Kadar Nöbetçi)
Unye
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