Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendisini böyle savundu

Youtuber Enes Batur, şaka amaçlı amcasına ve eşine hakaret ettiği videoyu YouTube kanalından kaldırdı. Batur, Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Herkes hata yapabilir , önemli olan bunun farkına varıp düzeltmek.'' diyerek kendini savundu.

''BİR İŞE YARASAN EN AZINDAN KARIN GÜZEL OLUR"

"Sosyal medya fenomeni" adı altında özellikle YouTube'da videolar paylaşan ve bu sayede ciddi bir kazanç elde eden, aynı zamanda bu yılın başında "Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?" isminde bir film çeken Enes Batur, amcası Murat Sungurtekin'i provoke ettiği bir videoyu sosyal medyada paylaştı. Gizli çekilen videoda Batur'un amcasına, "Sen adam olsan, bir işe yarasan, en azından karın güzel olur, 200-300 kilo olmaz. Salak salak hareket etme. Sen adam mısın? Adana'da neydin, ne oldun?" gibi sözler sarf ettiği duyuluyor. Batur'un amcasının bu sözler üzerine oldukça sinirlendiği görülüyor.

Videonun sonunda Batur, şaka yaptığını söylüyor ama amcasının gözlerinin dolduğu görülüyor.

"YAZIK GERÇEKTEN"

Batur'un bu videosu ve videoda amcasına sarf ettiği sözler sosyal medyada tepki gördü. Batur ile ilgili sosyal meydada, "Arkadaş cebi iki lira gören bir kişi de kendini Allah zannetmesin", "Bu herifin izleyici kitlesinin büyük kısmı çocuklar. Anne babalar az dikkat edin çocuğunuz kimi takip ediyor", "Yazık gerçekten" gibi yorumlar yapıldı.

BATUR KENDİNİ SAVUNDU

Batur, sosyal paylaşım platformu Twitter'da yaptığı açıklamada ''Herkes hata yapabilir , önemli olan bunun farkına varıp düzeltmek.'' diyerek kendini savundu.



