Jennifer Lopez, katıldığı Friends Keep Secrets podcast programında beslenme alışkanlıklarını ve formunu korumak için uyguladığı egzersiz rutinini anlattı. 57 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, vücudunda büyük değişim yaratan egzersizi açıklarken beslenme düzeninde yaptığı değişikliklerden de söz etti.

Ünlü şarkıcı, "Ne yiyorum? Bunu parça parça anlatalım. Eskiden istediğim her şeyi yiyordum. Ancak biraz yaş aldığımda bunu değiştirmem gerektiğini fark ettim" dedi.

Yaş ilerledikçe kas kaybının başladığını belirten Lopez, bu nedenle egzersiz alışkanlıklarını da değiştirdiğini söyledi.

Jennifer Lopez, vücudunda en büyük farkı yaratan egzersizin ağırlık çalışmak olduğunu söyledi.

Yaklaşık 8-10 yıl önce ağırlık antrenmanlarına başladığını belirten yıldız, "Spor yapıyorum, ağırlık çalışıyorum. Sanırım buna yaklaşık 10 yıl önce, belki de 8-10 yıl önce başladım. Bu benim için gerçekten her şeyi değiştirdi. Kas çalışmak bana güç kazandırdı" ifadelerini kullandı.

BESLENME DÜZENİNİ TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ

Lopez, egzersizin yanı sıra beslenme alışkanlıklarında da önemli değişiklikler yaptığını anlattı. Önceden pirinç, fasulye, ekmek, tereyağı, domuz eti ve kızartma gibi yiyecekleri sık tükettiğini söyleyen şarkıcı, artık daha çok balık, protein ve yeşil sebzelere ağırlık verdiğini belirtti.



"Çok fazla balık yiyorum. Bol protein ve bol yeşillik tüketiyorum" diyen Lopez, formunu korumak için beslenmesine dikkat ettiğini ancak bunu başkaları için değil, kendisini iyi hissetmek için yaptığını vurguladı.

KAHVE VE KAFEİN TÜKETMİYOR

Gün boyunca yeterli miktarda su içmenin önemine de dikkat çeken Jennifer Lopez, kafein tüketmediğini açıkladı.