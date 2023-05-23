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Amed Sportif Faaliyetler Başkanvekili Ömer Elaldı, `tehdit´ iddiasıyla tutuklandı

23.05.2023 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da aralarında TFF 2. Lig ekiplerinden Amedspor'da Başkanvekili olan Ömer Elaldı’nın da bulunduğu Elaldı ailesinden bazı kişiler gözaltına alınırken, Ömer Elaldı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Amed Sportif Faaliyetler Başkanvekili Ömer Elaldı, `tehdit´ iddiasıyla tutuklandı

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Başkanvekili Ömer Elaldı ve 6 şüpheli ‘tehdit’ iddiasıyla gözaltına alındı. Elaldı ve Ş.E. tutuklanırken, 5 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

'TEHDİT' İDDİASIYLA GÖZALTI!

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Başkanvekili Ömer Elaldı ve 6 kişi 'tehdit' iddiasıyla polis tarafından sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

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Elaldı ve beraberindekiler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Elaldı ve Ş.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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