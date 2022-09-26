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Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçının ardından 6 kişi gözaltına alındı

26.09.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçının ardından 6 kişi gözaltına alındı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca kentte dün oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellerle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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