Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçının ardından 6 kişi gözaltına alındı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca kentte dün oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellerle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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