Amed Sportif Faaliyetler'de Mansur Çalar kadro dışı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'de Sakaryasporlu futbolcuların kendilerini darp ettiği iddasıyla suç duyurusunda bulunduğu Mansur Çalar, teknik direktör Mehmet Budakın tarafından yarın oynanacak Niğde Anadolu Futbol Kulübü maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Mansur'un dinlenmesi ve kendisini toprlaması için yarın oynanacak Niğde Anadolu Futbol Kulübü maçının kadrosuna dahil etmediğini belirten Budakın, "Görüyoruz ki futbolcumuz Mansur Çalar ile ilgili haksız bir linç kampanyası başlatılmıştır. O görüntüleri defalarca izledim. Adamın elinde bir şey yok. Eğer elinde bir cisim olsa rakip oyuncular tepki verir. Ortada bir tepki de yok. Bunu büyütmenin ve oraya buraya çekmenin bir anlamı yok. Herkes bunu iyi bilsin ki, biz Mansur Çalar kardeşimizin yanındayız ve onu kimseye yedirtmeyiz. Bu böyle biline. Mansur, karşı karşıya kaldığı linç girişimi ile bir hayli yıprandı. Morali alt üst oldu. Bu nedenle, dinlensin, toparlansın diye onu yarın deplasmanda oynayacağımız Niğde Anadolu Futbol Kulübü maç kadrosuna dahil etmedim" dedi.

