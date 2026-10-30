Amed Sportif Faaliyetler - Eyüpspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Amed Sportif Faaliyetler ile Eyüpspor, 1 Kasım 2026 günü saat 13:30 itibarıyla Diyarbakır Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Amed Sportif Faaliyetler, ligdeki güçlü performansını sürdürmek istiyor. Eyüpspor ise son maçlarda elde ettiği sonuçlarla sıkıntılı bir dönem geçiriyor.
Amed Sportif Faaliyetler (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 13 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 20 puanla 2. sırada.
Eyüpspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 mağlubiyet alırken 0 gol atıp 17 gol yedi. Ligde 3 puanla 18. sırada.
Amed Sportif Faaliyetler, son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Eyüpspor ise son 5 maçını kaybetti ve oynadığı futbol sınırlı bir üretkenlik gösterdi.
Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda Mbaye Diagne (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Yira Sor (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) ve Lumbardh Dellova (Cezalı - Sarı Kart Cezalısı) yer almıyor.
Eyüpspor kadrosunda Lenny Pintor (Şüpheli) yer almıyor.
Amed Sportif Faaliyetler'in en önemli oyuncusu Gift Orban, 8 golle takımın hücum gücünün merkezinde yer alıyor.
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