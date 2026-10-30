Amed Sportif Faaliyetler - Eyüpspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Amed Sportif Faaliyetler Pazar 13:30 Eyüpspor

Amed Sportif Faaliyetler ile Eyüpspor, 1 Kasım 2026 günü saat 13:30 itibarıyla Diyarbakır Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Amed Sportif Faaliyetler, ligdeki güçlü performansını sürdürmek istiyor. Eyüpspor ise son maçlarda elde ettiği sonuçlarla sıkıntılı bir dönem geçiriyor.

Lig Durumu Amed Sportif Faaliyetler 2. Trendyol Süper Lig O 9 G 6 B 2 M 1 P 20 20 Attığı Gol 10 Yediği Gol +10 Averaj Eyüpspor 18. Trendyol Süper Lig O 9 G 1 B 0 M 8 P 3 2 Attığı Gol 23 Yediği Gol -21 Averaj Gol Durumu (Toplam) Amed Sportif Faaliyetler 20 / 10 Eyüpspor 2 / 23 İç Saha / Deplasman Performansı AS Amed Sportif Faaliyetler İç saha Oynanan Maç 5 G / B / M 5 / 0 / 0 Gol 14 – 3 E Eyüpspor Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 0 / 0 / 4 Gol 0 – 14

Amed Sportif Faaliyetler (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 13 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 20 puanla 2. sırada.

Eyüpspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 mağlubiyet alırken 0 gol atıp 17 gol yedi. Ligde 3 puanla 18. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Amed Sportif Faaliyetler G G B G G tüm kulvarlar Samsunspor 1-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig G

Amed Sportif Faaliyetler 1-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig G

Gençlerbirliği 2-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig B

Amed Sportif Faaliyetler 3-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig G

Amed Sportif Faaliyetler 5-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig G Eyüpspor M M M M M tüm kulvarlar Eyüpspor 0-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig M

Erzurumspor FK 2-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig M

Eyüpspor 0-4 Göztepe Trendyol Süper Lig M

Fenerbahçe 8-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig M

Eyüpspor 0-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig M

Maç öncesi değerlendirme

Amed Sportif Faaliyetler, son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Eyüpspor ise son 5 maçını kaybetti ve oynadığı futbol sınırlı bir üretkenlik gösterdi.

Eksik Oyuncular Amed Sportif Faaliyetler 3 eksik Mbaye Diagne Yira Sor Lumbardh Dellova Eyüpspor 1 eksik Lenny Pintor

Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda Mbaye Diagne (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Yira Sor (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) ve Lumbardh Dellova (Cezalı - Sarı Kart Cezalısı) yer almıyor.

Eyüpspor kadrosunda Lenny Pintor (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Gift Orban Amed Sportif Faaliyetler 8 Gol 3 Asist Dia Saba Amed Sportif Faaliyetler 5 Gol 1 Asist Samuel Ballet Amed Sportif Faaliyetler 1 Gol 1 Asist Mbaye Diagne Amed Sportif Faaliyetler 2 Gol 0 Asist Zak Jules Eyüpspor 1 Gol 1 Asist Ahmed Abdullahi Eyüpspor 1 Gol 0 Asist Jawad El Yamiq Eyüpspor 0 Gol 0 Asist Simone Giordano Eyüpspor 0 Gol 0 Asist

Amed Sportif Faaliyetler'in en önemli oyuncusu Gift Orban, 8 golle takımın hücum gücünün merkezinde yer alıyor.