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Amed Sportif Faaliyetler - Eyüpspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Amed Sportif Faaliyetler, son dönem formuyla dikkat çekerken, Eyüpspor ise zor günler geçiriyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Amed Sportif Faaliyetler - Eyüpspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
Trendyol Süper Lig
Amed Sportif Faaliyetler
Pazar 13:30
01.11.2026
Eyüpspor
Stadyum: Diyarbakır Stadyumu Yayın: beIN Sports 2, beIN Sports

Amed Sportif Faaliyetler ile Eyüpspor, 1 Kasım 2026 günü saat 13:30 itibarıyla Diyarbakır Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Amed Sportif Faaliyetler, ligdeki güçlü performansını sürdürmek istiyor. Eyüpspor ise son maçlarda elde ettiği sonuçlarla sıkıntılı bir dönem geçiriyor.

Lig Durumu

Amed Sportif Faaliyetler

2. Trendyol Süper Lig
O
9
G
6
B
2
M
1
P
20
20
Attığı Gol
10
Yediği Gol
+10
Averaj

Eyüpspor

18. Trendyol Süper Lig
O
9
G
1
B
0
M
8
P
3
2
Attığı Gol
23
Yediği Gol
-21
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Amed Sportif Faaliyetler 20 / 10
Eyüpspor 2 / 23

İç Saha / Deplasman Performansı

Amed Sportif Faaliyetler İç saha
Oynanan Maç
5
G / B / M
5 / 0 / 0
Gol
14 – 3
Eyüpspor Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
0 / 0 / 4
Gol
0 – 14

Amed Sportif Faaliyetler (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 13 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 20 puanla 2. sırada.

Eyüpspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 mağlubiyet alırken 0 gol atıp 17 gol yedi. Ligde 3 puanla 18. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Amed Sportif Faaliyetler G G B G G

tüm kulvarlar

  • 24.10.2026 Samsunspor 1-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig G
  • 17.10.2026 Amed Sportif Faaliyetler 1-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig G
  • 10.10.2026 Gençlerbirliği 2-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig B
  • 20.09.2026 Amed Sportif Faaliyetler 3-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig G
  • 13.09.2026 Amed Sportif Faaliyetler 5-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig G
Eyüpspor M M M M M

tüm kulvarlar

  • 24.10.2026 Eyüpspor 0-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig M
  • 17.10.2026 Erzurumspor FK 2-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig M
  • 12.10.2026 Eyüpspor 0-4 Göztepe Trendyol Süper Lig M
  • 20.09.2026 Fenerbahçe 8-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig M
  • 12.09.2026 Eyüpspor 0-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig M

Maç öncesi değerlendirme

Amed Sportif Faaliyetler, son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Eyüpspor ise son 5 maçını kaybetti ve oynadığı futbol sınırlı bir üretkenlik gösterdi.

Eksik Oyuncular

Amed Sportif Faaliyetler

3 eksik
Mbaye Diagne Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı
Yira Sor Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Lumbardh Dellova Cezalı Sarı Kart Cezalısı

Eyüpspor

1 eksik
Lenny Pintor Şüpheli

Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda Mbaye Diagne (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Yira Sor (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) ve Lumbardh Dellova (Cezalı - Sarı Kart Cezalısı) yer almıyor.

Eyüpspor kadrosunda Lenny Pintor (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Gift Orban Gift Orban Amed Sportif Faaliyetler 8 Gol 3 Asist
Dia Saba Dia Saba Amed Sportif Faaliyetler 5 Gol 1 Asist
Samuel Ballet Samuel Ballet Amed Sportif Faaliyetler 1 Gol 1 Asist
Mbaye Diagne Mbaye Diagne Amed Sportif Faaliyetler 2 Gol 0 Asist
Zak Jules Zak Jules Eyüpspor 1 Gol 1 Asist
Ahmed Abdullahi Ahmed Abdullahi Eyüpspor 1 Gol 0 Asist
Jawad El Yamiq Eyüpspor 0 Gol 0 Asist
Simone Giordano Eyüpspor 0 Gol 0 Asist

Amed Sportif Faaliyetler'in en önemli oyuncusu Gift Orban, 8 golle takımın hücum gücünün merkezinde yer alıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Amed Sportif Faaliyetler - Eyüpspor maçı ne zaman?

1 Kasım 2026.

Amed Sportif Faaliyetler - Eyüpspor maçı saat kaçta?

13:30.

Amed Sportif Faaliyetler - Eyüpspor maçı hangi kanalda?

beIN Sports 2 ve beIN Sports.

Amed Sportif Faaliyetler - Eyüpspor maçında hangi oyuncular eksik?

Mbaye Diagne, Yira Sor, Lumbardh Dellova ve Lenny Pintor.

Amed Sportif Faaliyetler ve Eyüpspor'un ligde kaç puanı var?

Amed Sportif Faaliyetler 20 puanla 2. sırada, Eyüpspor 3 puanla 18. sırada.

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor
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