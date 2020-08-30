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Amed Sportif Faaliyetlerden ilk transfer

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 30.08.2020 15:31 | Son Güncelleme

TFF 2.

Amed Sportif Faaliyetlerden ilk transfer

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, dış transferde ilk futbolcusuna kavuştu. Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, geçen sezon Kırşehir Belediyesporda forma giyen ve sol bek mevkinde görev yapan Ümit Karaal’ı kadrosuna kattı.
Futbol kariyeri Beşiktaş altyapısından başlayan genç futbolcu, Süper Lig kulüplerinden Sivasspor’da görev yaptı. Daha sonra TFF 1. Ligde Elazığspor, 2. Ligde ise Bayrampaşa, Kastamonuspor, 1922 Konyaspor ve son olarak Kırşehir Belediyespor takımlarında görev yapan 24 yaşındaki oyuncu, Amed Sportif Faaliyetlerin bu sezonun ilk transferi oldu. Diyarbakır’a gelerek kulüp başkanı Vechettin Alsaç ve transfer komitesi üyeleriyle görüşen Ümit Karaal, kendisine sunulan transfer teklifini kabul ederek, resmi sözleşmeyi imzaladı.
Amed Sportif Faaliyetlerin yeni sezon hazırlık kampı da devam ediyor. Talaytepe Şehmus Özer Tesislerinde günde çift idman yaparak hazırlıklarını sürdüren yeşil kırmızılı beyazlı ekip, 4-5 gün daha Diyarbakır’daki antrenmanlarını sürdürecek.

Amed Sportif Faaliyetlerden ilk transfer

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