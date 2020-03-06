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Amed Sportif Faaliyetler’e bilet desteği artıyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 06.03.2020 12:16 | Son Güncelleme

TFF 2.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta pazar günü Diyarbakır Stadında saat 14.00’da başlayacak Amed Sportif Faaliyetler-Pendikspor karşılaşmasına final havasında hazırlanan Amedspor’a bilet desteği giderek artıyor.
Eski yöneticiler ve iş çevreleri, 1 lira olarak açıklanan biletleri satın alarak taraftarlara ücretsiz dağıtıyor. Bilet satışlarının cumartesi günü ve maç günü daha da hızlanması ve maça en az 25 bin taraftarın gelmesi bekleniyor. Yönetimin şehir içindeki AVM’lerde ve halka açık alanlarda tayin ettiği noktalarda bilet satışları yapılıyor. 8 Mart Pazar günü oynanacak maçı 8 Mart Kadınlar Günü olması nedeniyle kadın taraftarlar ise ücretsiz izleyecek.
28 puanla küme düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Amed Sportif Faaliyetler, Play-Off’a kalma mücadelesi veren rakibini yenerek ligde kalma yolunda rahat nefes almak istiyor.

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