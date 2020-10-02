Amedej Vetrih Gaziantep FK'da

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Amedej Vetrih’e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.
Son olarak Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen 30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun bonservisiyle transfer edildiği ve anlaşmanın sezon sonuna kadar geçerli olduğu öğrenildi.
(AA)
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