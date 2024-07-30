Amedspor'da deprem! Gol kralı o haberi alınca valizini topladı... Ersun Yanal araya girse de nafile

Yeni sezonda Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek olan Amedspor'da, yönetim takımı tecrübeli çalıştırıcı Ersun Yanal'a emanet ederken, ligin başlamasına kısa bir süre kala beklenmedik bir kriz ortaya çıktı.

Ersun Yanal’ın isteği üzerine Amedspor Britt Assombalonga ile anlaşırken bu karara tepki gösteren Berk Ünsal tepki gösterdi.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon 19 gol atarak takımını 2. Lig Kırmızı Grup’ta alınan şampiyonluğun en önemli mimarlarından olan Ünsal ilk 11’de yer bulamayacağını düşünerek takımdan ayrılmak istedi.

ERSUN YANAL İKNA EDEMEDİ

Tecrübeli çalıştırıcı Ersun Yanal oyuncunun kalmasını istese de Berk Ünsal ayrılmayı kafasına koymuş durumda.

BATMAN VEYA VAN'A YOLLAYACAKLAR

Ünsal karşısında çaresiz kalan yönetim oyuncunun Vanspor veya Batman Petrolspor’a gitmesine izin vermeyi düşünüyor.