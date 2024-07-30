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  4. Amedspor'da deprem! Gol kralı o haberi alınca valizini topladı... Ersun Yanal araya girse de nafile

Amedspor'da deprem! Gol kralı o haberi alınca valizini topladı... Ersun Yanal araya girse de nafile

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.07.2024 07:35
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Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Amedspor'da çalışmalar tecrübeli hoca Ersun Yanal'ın liderliğinde sürerken, Diyarbakır ekibinde beklenmedik bir kriz ortaya çıktı. İşte detaylar...

Amedspor'da deprem! Gol kralı o haberi alınca valizini topladı... Ersun Yanal araya girse de nafile

Yeni sezonda Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek olan Amedspor'da, yönetim takımı tecrübeli çalıştırıcı Ersun Yanal'a emanet ederken, ligin başlamasına kısa bir süre kala beklenmedik bir kriz ortaya çıktı.

Ersun Yanal’ın isteği üzerine Amedspor Britt Assombalonga ile anlaşırken bu karara tepki gösteren Berk Ünsal tepki gösterdi.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

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Geçtiğimiz sezon 19 gol atarak takımını 2. Lig Kırmızı Grup’ta alınan şampiyonluğun en önemli mimarlarından olan Ünsal ilk 11’de yer bulamayacağını düşünerek takımdan ayrılmak istedi.

ERSUN YANAL İKNA EDEMEDİ

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Tecrübeli çalıştırıcı Ersun Yanal oyuncunun kalmasını istese de Berk Ünsal ayrılmayı kafasına koymuş durumda.

BATMAN VEYA VAN'A YOLLAYACAKLAR

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Ünsal karşısında çaresiz kalan yönetim oyuncunun Vanspor veya Batman Petrolspor’a gitmesine izin vermeyi düşünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Ersun Yanal son dakika amedspor ayrılık
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