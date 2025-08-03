SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Amedspor'dan Fenerbahçe'ye çok sürpriz teklif! Tecrübeli golcüyü istediler, anında yanıt geldi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Amedspor transfer çalışmalarını sürdürürken Süper Lig devi Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer girişiminde bulundu. İşte detaylar...

Amedspor'dan Fenerbahçe'ye çok sürpriz teklif! Tecrübeli golcüyü istediler, anında yanıt geldi
Berker İşleyen

Fenerbahçe, transfer döneminde forvet hattını güçlendirirken, forma şansı bulamayan bazı oyuncuların takımdan ayrılması gündeme geldi.

AMEDSPOR’DAN SÜRPRİZ TEKLİF

Amedspor dan Fenerbahçe ye çok sürpriz teklif! Tecrübeli golcüyü istediler, anında yanıt geldi 1

TFF 1. Lig ekiplerinden Amedspor, milli golcü Cenk Tosun için kiralama teklifinde bulundu. Ancak, Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre, Fenerbahçe’de 3. forvet konumundaki deneyimli oyuncu bu teklifi reddetti. Tosun, cazip bir teklif gelmedikçe takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

AMEDSPOR’UN HEDEFİ BÜYÜK

Amedspor dan Fenerbahçe ye çok sürpriz teklif! Tecrübeli golcüyü istediler, anında yanıt geldi 2

Süper Lig’e yükselmeyi hedefleyen Amedspor’un başkanı Burç Baysal, güçlü bir kadro kurma hedeflerini vurgularken, Cenk Tosun’u kiralama isteklerini belirtmişti. Ancak bu transfer girişimi sonuçsuz kaldı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da Okan Buruk'tan transfer açıklamasıGalatasaray'da Okan Buruk'tan transfer açıklaması
Leroy Sane'den maç sonunda rakip takımlara gönderme! "Hepsi bizim kaybetmemizi istiyor"Leroy Sane'den maç sonunda rakip takımlara gönderme! "Hepsi bizim kaybetmemizi istiyor"
Anahtar Kelimeler:
transfer Cenk Tosun son dakika amedspor fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika! Ukrayna'da nükleer tesisi vuruldu!

Son dakika! Ukrayna'da nükleer tesisi vuruldu!

Bakan Tekin'den tartışmaları bitiren açıklama: LGS iptal edilecek mi?

Bakan Tekin'den tartışmaları bitiren açıklama: LGS iptal edilecek mi?

Galatasaray, Lazio ile oynadığı hazırlık maçından 2-2'lik eşitlikle ayrıldı

Galatasaray, Lazio ile oynadığı hazırlık maçından 2-2'lik eşitlikle ayrıldı

Galatasaray'da tarihi gün! Victor Osimhen ve Leroy sane imzayı attı! 5 milyon Euro gelir bekleniyor

Galatasaray'da tarihi gün! Victor Osimhen ve Leroy sane imzayı attı! 5 milyon Euro gelir bekleniyor

Leroy Sane'den maç sonunda rakip takımlara gönderme! "Hepsi bizim kaybetmemizi istiyor"

Leroy Sane'den maç sonunda rakip takımlara gönderme! "Hepsi bizim kaybetmemizi istiyor"

Süper Lig'de ipi göğüsleyecek takımı tahmin ettiler! 79 puanla şampiyon...

Süper Lig'de ipi göğüsleyecek takımı tahmin ettiler! 79 puanla şampiyon...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.