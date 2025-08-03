Amedspor'dan Fenerbahçe'ye çok sürpriz teklif! Tecrübeli golcüyü istediler, anında yanıt geldi

Fenerbahçe, transfer döneminde forvet hattını güçlendirirken, forma şansı bulamayan bazı oyuncuların takımdan ayrılması gündeme geldi.

AMEDSPOR’DAN SÜRPRİZ TEKLİF

TFF 1. Lig ekiplerinden Amedspor, milli golcü Cenk Tosun için kiralama teklifinde bulundu. Ancak, Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre, Fenerbahçe’de 3. forvet konumundaki deneyimli oyuncu bu teklifi reddetti. Tosun, cazip bir teklif gelmedikçe takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

AMEDSPOR’UN HEDEFİ BÜYÜK

Süper Lig’e yükselmeyi hedefleyen Amedspor’un başkanı Burç Baysal, güçlü bir kadro kurma hedeflerini vurgularken, Cenk Tosun’u kiralama isteklerini belirtmişti. Ancak bu transfer girişimi sonuçsuz kaldı.