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Amedspor'dan sol beke tecrübe aşısı! Milli yıldızla ilk temas kuruldu...

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına hız veren Amedspor, rotasını tecrübeli isimlere çevirdi. Erzurum kampında hazırlıklarını sürdüren yeşil-kırmızılı ekip, bonservisi elinde bulunan deneyimli sol bek Umut Meraş için düğmeye bastı. Oyuncu cephesiyle yapılan ilk görüşmelerin oldukça pozitif geçtiği öğrenildi.

Amedspor'dan sol beke tecrübe aşısı! Milli yıldızla ilk temas kuruldu...
Emre Şen

Yeni sezonda hedeflerini yüksek tutan ve güçlü bir kadro iskeleti oluşturmak isteyen Amedspor, Erzurum kampında hazırlıklarını yoğun bir tempoyla sürdürüyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik bölgeleri güçlendirmek için harekete geçen yeşil-kırmızılı yönetim, transfer piyasasında adımlarını hızlandırdı. Amedspor'un öncelikli hedeflerinden biri ise sol bek pozisyonuna yapılacak kritik takviye oldu.

ROTA UMUT MERAŞ'A ÇEVRİLDİ

Savunmanın solunu tecrübeli ve ligi iyi bilen bir isimle sağlama almak isteyen Amedspor kurmayları, bonservisi elinde bulunan Umut Meraş'ı radarına aldı. Kariyerinde uzun yıllar Süper Lig'de, Avrupa'da ve A Milli Takım'da forma giymiş olan deneyimli sol bek için vakit kaybetmeden resmi girişimlere başlandığı aktarıldı.

MENAJERİYLE İLK TEMAS OLUMLU

Transfer operasyonu kapsamında Amedspor yönetiminin, 30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun menajeriyle ilk resmi görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi. Gelen bilgilere göre; taraflar arasındaki bu ilk temas oldukça sıcak ve olumlu bir havada geçti. Yeşil-kırmızılı ekibin projesine ve hedeflerine ılımlı yaklaşan oyuncu cephesiyle detaylı pazarlıkların önümüzdeki günlerde de devam edeceği ve transferin kısa süre içinde netlik kazanabileceği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig amedspor
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