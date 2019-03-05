Amedspor - Sakaryaspor maçındaki olaylar sonrası 4 futbolcu PFDK'ya sevk edildi!

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta cumartesi günü oynanan Amedspor-Sakaryaspor maçında çıkan olaylar sonrası 4 futbolcu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Amedspor’da, Sakaryasporlu futbolculara jiletle saldırdığı iddia edilen Mansur Çalar’ın yanı sıra Muhlis İstemi ve Muhammed Ali Özdemir, “saldırı” nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Sakaryaspor’da Serkan Odabaşoğlu'nun da aynı maçtaki “saldırı” yaptığı gerekçesiyle sevkinin yapıldığı açıklandı.

TFF’nin resmi sitesinden Amedspor-Sakaryapsor maçının sevkleriyle ilgili yapılan açıklama:

“Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün 02.03.2019 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,