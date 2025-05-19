Amedspor taraftarı sokak ortasında Galatasaray formasını yaktı! Bir yandan da küfür ettiler...

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine 2 hafta kala üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarlar maçın bitiş düdüğüyle birlikte sokaklara akın etti. Binlerce taraftar meşale yakarak Diyarbakır'da Galatasaray bayraklarıyla kutlama yaptı.

AMEDSPOR TARAFTARLARINDAN SKANDAL HAREKET

Bir grup Amedspor taraftarı ellerindeki Galatasaray formasını yakarak o anları videoya çekti.

KÜFÜRLER EŞLİĞİNDE YAKTILAR

Formayı yakarken bir yandan da Galatasaray'a küfreden taraftarlara, Diyarbakır'da yaşayan halk tepki gösterdi. Kimseyi umursamayan holiganlar, formayı yakmaya devam etti. Sosyal medyada o anlar büyük tepkiye yol açtı.