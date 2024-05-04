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  4. Amedspor TFF 1. Lig'e yükseldi! Tüm stat sahaya indi, böyle şampiyonluk kutlaması görülmedi

Amedspor TFF 1. Lig'e yükseldi! Tüm stat sahaya indi, böyle şampiyonluk kutlaması görülmedi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.05.2024 18:33
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amedspor son haftada Menemen Belediyespor'u konuk ederken mücadele golsüz beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçla şampiyonluğunu ilan eden Amedspor TFF 1. Lig'e yükselmesi kentte büyük sevince neden oldu. İşte detaylar...

Diyarbakır temsilcisi Amedspor, büyük avantajla girdiği son haftada Menemen Belediyespor’u konuk etti. Mücadele başladığı skorla golsüz beraberlikle sona ererken Amedspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluğunu ilan etti ve TFF 1. Lig’e yükseldi.

Amedspor’un en yakın rakibi Kastamonuspor da deplasmanda Arnavutköy Belediyespor’la 2-2 berabere kaldı.

KAPASİTE YETMEDİ

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Futbolseverler mücadeleye yoğun ilgi gösterirken, 33 bin kişilik stadın kapasitesi yetersiz kaldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, futbolseverlerin karşılaşmayı izlemesi için kentin iki farklı noktasına dev ekranlar kurdu.

TÜM STAT SAHAYA İNDİ

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Bitiş düdüğünün ardından tribünler sahaya inerken kentte şampiyonluk kutlamaları başladı.

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