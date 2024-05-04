Amedspor TFF 1. Lig'e yükseldi! Tüm stat sahaya indi, böyle şampiyonluk kutlaması görülmedi

Diyarbakır temsilcisi Amedspor, büyük avantajla girdiği son haftada Menemen Belediyespor’u konuk etti. Mücadele başladığı skorla golsüz beraberlikle sona ererken Amedspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluğunu ilan etti ve TFF 1. Lig’e yükseldi.

Amedspor’un en yakın rakibi Kastamonuspor da deplasmanda Arnavutköy Belediyespor’la 2-2 berabere kaldı.

KAPASİTE YETMEDİ

Futbolseverler mücadeleye yoğun ilgi gösterirken, 33 bin kişilik stadın kapasitesi yetersiz kaldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, futbolseverlerin karşılaşmayı izlemesi için kentin iki farklı noktasına dev ekranlar kurdu.

TÜM STAT SAHAYA İNDİ

Bitiş düdüğünün ardından tribünler sahaya inerken kentte şampiyonluk kutlamaları başladı.





