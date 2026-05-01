İstanbul'dan ayrılan Tedesco'ya sürpriz veda! Gözyaşlarını tutamadı

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a mağlup olup şampiyonluk yolunda havlu atmasının ardından görevden alınan Domenico Tedesco, sabah saatlerinde İstanbul'dan ayrıldı. Takıma veda eden genç çalıştırıcının Almanya'ya dönüş yolculuğu öncesi havalimanında yaşananlar ise güne damgasını vurdu.

TARAFTARDAN DUYGUSAL UĞURLAMA

Tedesco, havalimanında büyük bir sürprizle karşılaştı. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen toplanan Fenerbahçeli taraftarlar, eski hocalarını yalnız bırakmadı.

Taraftarlar, "Ne hocalar geldi, ne hocalar geçti! İnan, hiçbirisi böyle sevilmedi!" şeklindeki tüyleri diken diken eden tezahüratlarla yolcu ederken, ortaya oldukça duygusal manzaralar çıktı.

TEDESCO'NUN VEDA SÖZLERİ AĞLATTI: "ONLARI ÇOK SEVİYORUM"

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Domenico Tedesco, havalimanında basın mensuplarına ve taraftarlara kısa ama çarpıcı bir veda konuşması yaptı.

Tecrübeli teknik adam, "Beni destekleyen taraftarlarımızı hiçbir zaman unutmayacağım. Onları çok seviyorum, bu yüzden çok özleyeceğim. Bütün iyi dileklerim her zaman onlarla olacak." sözleriyle Fenerbahçe camiasına ve Türkiye'ye veda ederek uçağına yöneldi.