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Amedsporlu Mansur Çalar ömür boyu men cezası aldı

FUTBOL HABERLERİ  | 07.03.2019 16:19 | Son Güncelleme

Sakaryaspor maçında rakip takım oyuncularını elindeki kesici aletle yaralayan Amedsporlu Mansur Çalar, futbol müsabakalarından ömür boyu men edildi.

Amedsporlu Mansur Çalar ömür boyu men cezası aldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Mansur Çalar'a sürekli hak mahrumiyeti cezası vererek, 33 yaşındaki oyuncuyu futboldan men etti.

TFF'den yapılan açıklamada, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta sonu oynanan maçta rakip takım futbolcusuna yönelik saldırılarından dolayı Diyarbakır ekibinin futbolcusu Mansur Çalar'a 4 yıl müsabakalardan men cezası verildiği belirtildi. Cezanın 3 yılı aşması sebebiyle Futbol Disiplin Talimatının 95/1. maddesince Mansur Çalar'a sürekli hak mahrumiyeti cezasının uygulandığı kaydedildi. Ayrıca, futbolcuya 25 bin lira da para cezasının verildiği ifade edildi.

Aynı müsabakada yaşanan olaylardan dolayı Amed Sportif Faaliyetler'e 1 maç sahasında seyircisiz oynama ve toplam 15 bin lira, futbolculardan Muhlis İstemi'ye 5 maç men ve 3 bin lira, Muhammed Ali Özdemir'e ise 4 maç men ve 2 bin 400 lira para cezası verildiği kaydedildi.

Müsabakada Sakaryaspor'un futbolcusu Serkan Odabaşıoğlu'na da rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 maç men ve 3 bin lira para cezasını uygulandığı aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Çalar Amed Sportif Faaliyetler Sakaryaspor

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