Amelia Gray Hamlin'den şaşırtan itiraf! '16 yaşımdayken göğüslerimden ameliyat oldum'

Hollywood'un tanınan çiftlerinden Harry Hamlin ile Lisa Rinna'nın kızı Amelia Gray Hamlin, üç yıl önce başından geçen talihsiz bir olayı anlattı.

MİKROP KAPTI

19 yaşındaki Hamlin, katıldığı Skinny Confidential'ın podcast yayınında Coachella Festivali'nde sol göğsünün ucundaki piecing'in bilmediği bir nedenle mikrop kaptığını belirtti.

Hamlin, piecing'in olduğu kısımda küçük bir yara oluştuğunu ve giderek büyüdüğünü söyleyerek, "Yumurta yediğim zaman bazen boğazımda bazen de vücudumun herhangi başka bir yerinde enfeksiyon oluşur. Coachella'dayken de kahvaltıda yumurta yedim" dedi.

Amelia Gray Hamlin, bunun sonucu olarak da vücudunda oluşan enfeksiyonun sol göğsünde iltihaplanmayla sonuçlandığını belirtti.

"ATEŞİM 40 DERECEYE YÜKSELDİ"

Genç model, "Ateşim 40 dereceye yükseldi" diyerek, o dönemlerde dayanılmaz bir ağrı hissettiğini de sözlerine ekledi.

Hamlin, göğüs ucunda genellikle emziren annelerde görülen mastid adı verilen iltihaplanmanın olduğunu belirtti.

"İKİ GÖĞSÜMDEN AMELİYAT OLDUM"

Daha sonra soluğu acil serviste aldığını söyleyen Amelia Gray Hamlin, mastid yüzünden göğsünün görüntüsünün bozulduğunu ve bu yüzden de iki göğsünden düzeltme operasyonu geçirmek zorunda kaldığını açıkladı.



