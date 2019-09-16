SPOR

Ameliyat olan Caleb Ekuban 2 ay sahalardan uzak kalacak

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 16.09.2019 13:37 | Son Güncelleme

Antrenmanda sol ayak tarak kemiği kırılan Trabzonspor'un Ganalı futbolcusu Ekuban, İtalya'da ameliyat oldu. 25 yaşındaki futbolcunun 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Ameliyat olan Caleb Ekuban 2 ay sahalardan uzak kalacak

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın ardından geçen hafta antrenmanda sakatlanan Caleb Ekuban da ameliyat edildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, Caleb Ekuban'ın başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirterek, "Geçtiğimiz hafta antrenmanda ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan Caleb Ekuban bugün İtalya'da başarılı bir operasyon geçirmiş ve ayağındaki parçalı kırıkların tamamı yerine yerleştirilmiştir. Ameliyat sonrasında operasyonu gerçekleştiren doktorların verdiği bilgiye göre oyuncumuz 2 ay sonra sahalara dönecektir." ifadesini kullandı.

Dış İlişkiler Koordinatörü Ahmet Fikret Gökhan'ın ameliyatın ardından Caleb Ekuban'ı İtalya'da ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği de kaydedildi.

PARTNERSiz bir de onu makyajsız görün!Siz bir de onu makyajsız görün!
Fırtına kaçtı, Gençler yakaladıFırtına kaçtı, Gençler yakaladı
Trabzon'un konuğu G.BirliğiTrabzon'un konuğu G.Birliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Caleb Ekuban

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

Canlı yayında açıkladı! Vedat Muriqi'ye tarihi bonservis

Canlı yayında açıkladı! Vedat Muriqi'ye tarihi bonservis

Falcao gidince dağıldılar! Tarihi maç...

Falcao gidince dağıldılar! Tarihi maç...

TFF'den flaş 19:05 açıklaması!

TFF'den flaş 19:05 açıklaması!

Michael Frey'den Darmstadt'a süper gol

Michael Frey'den Darmstadt'a süper gol

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ameliyat olan Caleb Ekuban 2 ay sahalardan uzak kalacak

Trabzon'a bir kötü haber de Ekuban'dan!

Trabzonspor 2 - 2 Gençlerbirliği

Fırtına kaçtı, Gençler yakaladı

Trabzonspor'un konuğu Gençlerbirliği

Trabzon'un konuğu G.Birliği

Trabzonspor'da Onazi ve Kamil Ahmet takımla çalıştı

Trabzon'a sakatlardan müjde

Trabzonspor'da 'kontratak' uyarısı

Trabzonspor'da 'kontratak' uyarısı

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ameliyat edildi

Abdülkadir Ömür ameliyat edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.