EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Ameliyathane hizmetleri taban puanları 2022: Tüm üniversitelerdeki Ameliyathane hizmetleri bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

Ameliyathane hizmetleri taban puanları 2022: Tüm üniversitelerdeki Ameliyathane hizmetleri bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

19.07.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçları duyurusunun ardından açıklanan YKS tercih kılavuzu 2022 ile birlikte Ameliyathane Hizmetleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili tüm bilgiler erişime açıldı. Ameliyathane Hizmetleri taban puanları 2022 listesine ulaşmak isteyen adaylar kılavuzu inceleyerek sıralama listelerini oluşturuyor. ÖSYM'nin açıklamasının ardından yayınlanan YKS tercih kılavuzunda tüm üniversitelere ait 2022 Ameliyathane Hizmetleri taban puanları yer alıyor.

Ameliyathane hizmetleri taban puanları 2022: Tüm üniversitelerdeki Ameliyathane hizmetleri bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

Ameliyathane hizmetleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı. Ameliyathane hizmetleri bölümünü tercih edecek adaylar YKS tercih kılavuzunu incelemeye başladı. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavının sonuçlarının açıklanması sonrasında adaylar tercih işlemleri için arştırmalarını hızlandırdı. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek tercih işlemleri http://osym.gov.tr üzerinden yapılabilecek. Peki Ameliyathane hizmetleri 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili listede hangi üniversiteler bulunuyor? Detaylar haberimizde...

AMELİYATHANE HİZMETLERİ TABAN PUANLARI 2022

Ameliyathane hizmetleri 2022 taban puanları ve kontenjanları ÖSYM'nin duyurusunun ardından açıklandı.

yks

Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin açıklanmasının ardından adaylar geçtiğimiz yıla ait listeleri de incelemeye başladı. İşte geçen seneye ait tüm üniversiteleri kapsayan taban puanları listesi:

Untitled-1

Ameliyathane hizmetleri taban puanları ile ilgili inceleme yapan adaylar ise 2022 YKS tercih kılavuzunun yanı sıra geçtiğimiz yıla ait listeyi de inceleyerek değerlendirmede bulunuyor.

Ameliyathane hizmetleri bölümünün geçtiğimiz yıla ait taban puanları şu şekilde listeleniyor:

muta

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Ameliyathane Hizmetleri(Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) TYT 2021 - 301455 311.17848
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Ameliyathane Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 374215 297.4745
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 386114 295.49296
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 421490 290.02708
EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Ameliyathane Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 424259 289.61228
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 438735 287.5085
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 452529 285.57416
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 452683 285.55122
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Ameliyathane Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 482332 281.59294
MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) Ameliyathane Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 496808 279.74423
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Ameliyathane Hizmetleri(Ankara) (2 Yıllık) TYT 2021 - 504320 278.82188
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 504692 278.77245
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 507970 278.35546
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 510246 278.07306
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Ameliyathane Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 518923 277.02751
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 522346 276.62111
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 524132 276.41174
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 526724 276.10264
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 529609 275.7564
UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 532286 275.44065
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 534398 275.18705
SANKO ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 534728 275.14952
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Ameliyathane Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 535986 275.00246
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 536496 274.93971
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 542209 274.28548
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 545187 273.95112
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 547358 273.70596
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 549093 273.51631
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 550536 273.35138
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Ameliyathane Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 552805 273.09309
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 553993 272.95938
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 556653 272.6517
TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 562584 271.99238
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 564129 271.81724
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Ameliyathane Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 566566 271.54702
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 582427 269.8151
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 584051 269.63951
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 590028 268.99285
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 591322 268.85217
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Ameliyathane Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 593167 268.65891
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Ameliyathane Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 594431 268.52345
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 594918 268.47463
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 597267 268.22469
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 598364 268.11104
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 609352 266.9654
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet) Ameliyathane Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 611611 266.72787
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 611775 266.71223
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 612721 266.61686
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 616118 266.2734
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet) Ameliyathane Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 618643 266.01392
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 624789 265.38526
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet) Ameliyathane Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 631106 264.74603
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) Ameliyathane Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 632197 264.63714
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 632660 264.5919
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Ameliyathane Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 638162 264.02769
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 639142 263.93376
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 639642 263.88504
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 640814 263.76891
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 641091 263.74085
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) Ameliyathane Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 641999 263.65308
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 642002 263.65295
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) Ameliyathane Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 649311 262.92941
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Muş) (Devlet) Ameliyathane Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 650093 262.85813
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 654123 262.47301
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 655182 262.37365
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 656452 262.25283
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 657491 262.14848
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 662470 261.6743
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 667091 261.22846
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 668134 261.13503
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet) Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 668628 261.08967
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 669814 260.97814
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 670595 260.90557
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 679008 260.09791
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 690640 259.00887
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 695281 258.57454
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 838994 246.20154
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 853949 244.94262
SANKO ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 912618 239.92396
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 960553 235.81541
UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 975990 234.49304
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1020197 230.87221
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1043599 229.01716
SANKO ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1049327 228.57768
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1093110 225.23028
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1101293 224.61013
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1116905 223.4491
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1143824 221.4621
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1144074 221.44271
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1211786 216.36353
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1238823 214.38677
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1268424 212.27693
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1316174 208.98807
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1323103 208.5172
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1323938 208.46463
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1323962 208.46369
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1379077 204.83865
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1402088 203.33011
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1429235 201.55976
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1443267 200.65789
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1468450 199.01595
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1475954 198.5126
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1480244 198.22632
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1501451 196.77762
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1516342 195.71198
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1530898 194.60895
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1565452 191.69421
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1583325 189.80228
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1618813 179.21548
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1606992 -
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1575890 -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1623154 -
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1597715 -
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1615157 -
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ameliyathane Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1558674 -
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1494739 -
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1440726 -
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ameliyathane Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1578757 -
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1617189 -
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1519070 -
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1620378 -
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1586201 -
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1482343 -
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1601499 -
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1620681 -
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1614021 -
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1584361 -
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1614582 -
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1528700 -
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1624513 -
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1585808 -
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1626020 -
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1606221 -
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1571059 -
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1599030 -
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1611228 -
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1613390 -
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1612898 -
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1616286 -
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1614406 -
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1614525 -
TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1593850 -
UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1617771 -
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1598359 -
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1619624 -
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1588502 -
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1619574 -
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1580711 -

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık.

Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim."

YKS sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden öğrenilmektedir.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.

ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."

YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ 2022?

YKS sınavına kaç kişinin girdiği merak konusu oldu.

2022 yılında 18-19 Haziran tarihleri arasında TYT-AYT ve YDT testlerinde 3 oturumla yapılan YKS sınavına çok sayıda vatandaş katıldı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS sınavına başvuru yapan aday sayısını da açıklamıştı.

Halis Aygün, 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirtmişi.

İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı o açıklama:

"YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."

YKS'DE KAÇ KİŞİ ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPACAK?

YKS sınavında en az bir net yapan ve sınavı geçersiz sayılmayan, puanI hesaplanan tüm adaylar tercih yapacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Harran Üniversitesi taban puanları 2022Harran Üniversitesi taban puanları 2022
Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2022Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2022
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESYO) taban puanları 2022!Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESYO) taban puanları 2022!
Anahtar Kelimeler:
ameliyathane hizmetleri taban puanları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS üniversite kontenjanları kılavuzu yayımlandı

YKS üniversite kontenjanları kılavuzu yayımlandı

YKS tercih kılavuzu 2022

YKS tercih kılavuzu 2022

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) taban puanları 2022!

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) taban puanları 2022!

200-250-300-350-400 puanla hangi üniversite girebilirim?

200-250-300-350-400 puanla hangi üniversite girebilirim?

İlginizi Çekebilir

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.