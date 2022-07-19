Ameliyathane hizmetleri taban puanları 2022: Tüm üniversitelerdeki Ameliyathane hizmetleri bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

Ameliyathane hizmetleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı. Ameliyathane hizmetleri bölümünü tercih edecek adaylar YKS tercih kılavuzunu incelemeye başladı. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavının sonuçlarının açıklanması sonrasında adaylar tercih işlemleri için arştırmalarını hızlandırdı. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek tercih işlemleri http://osym.gov.tr üzerinden yapılabilecek. Peki Ameliyathane hizmetleri 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili listede hangi üniversiteler bulunuyor? Detaylar haberimizde...
Ameliyathane hizmetleri 2022 taban puanları ve kontenjanları ÖSYM'nin duyurusunun ardından açıklandı.
Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin açıklanmasının ardından adaylar geçtiğimiz yıla ait listeleri de incelemeye başladı. İşte geçen seneye ait tüm üniversiteleri kapsayan taban puanları listesi:
Ameliyathane hizmetleri taban puanları ile ilgili inceleme yapan adaylar ise 2022 YKS tercih kılavuzunun yanı sıra geçtiğimiz yıla ait listeyi de inceleyerek değerlendirmede bulunuyor.
Ameliyathane hizmetleri bölümünün geçtiğimiz yıla ait taban puanları şu şekilde listeleniyor:
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri(Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|301455
|311.17848
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|374215
|297.4745
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|386114
|295.49296
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|421490
|290.02708
|EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|424259
|289.61228
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|438735
|287.5085
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|452529
|285.57416
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|452683
|285.55122
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|482332
|281.59294
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|496808
|279.74423
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri(Ankara) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|504320
|278.82188
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|504692
|278.77245
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|507970
|278.35546
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|510246
|278.07306
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|518923
|277.02751
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|522346
|276.62111
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|524132
|276.41174
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|526724
|276.10264
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|529609
|275.7564
|UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|532286
|275.44065
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|534398
|275.18705
|SANKO ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|534728
|275.14952
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|535986
|275.00246
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|536496
|274.93971
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|542209
|274.28548
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|545187
|273.95112
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|547358
|273.70596
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|549093
|273.51631
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|550536
|273.35138
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|552805
|273.09309
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|553993
|272.95938
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|556653
|272.6517
|TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|562584
|271.99238
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|564129
|271.81724
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|566566
|271.54702
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|582427
|269.8151
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|584051
|269.63951
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|590028
|268.99285
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|591322
|268.85217
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|593167
|268.65891
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|594431
|268.52345
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|594918
|268.47463
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|597267
|268.22469
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|598364
|268.11104
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|609352
|266.9654
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|611611
|266.72787
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|611775
|266.71223
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|612721
|266.61686
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|616118
|266.2734
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|618643
|266.01392
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|624789
|265.38526
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|631106
|264.74603
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|632197
|264.63714
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|632660
|264.5919
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|638162
|264.02769
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|639142
|263.93376
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|639642
|263.88504
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|640814
|263.76891
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|641091
|263.74085
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|641999
|263.65308
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|642002
|263.65295
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|649311
|262.92941
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Muş) (Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|650093
|262.85813
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|654123
|262.47301
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|655182
|262.37365
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|656452
|262.25283
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|657491
|262.14848
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|662470
|261.6743
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|667091
|261.22846
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|668134
|261.13503
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|668628
|261.08967
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|669814
|260.97814
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|670595
|260.90557
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|679008
|260.09791
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|690640
|259.00887
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|695281
|258.57454
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|838994
|246.20154
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|853949
|244.94262
|SANKO ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|912618
|239.92396
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|960553
|235.81541
|UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|975990
|234.49304
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1020197
|230.87221
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1043599
|229.01716
|SANKO ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1049327
|228.57768
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1093110
|225.23028
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1101293
|224.61013
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1116905
|223.4491
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1143824
|221.4621
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1144074
|221.44271
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1211786
|216.36353
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1238823
|214.38677
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1268424
|212.27693
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1316174
|208.98807
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1323103
|208.5172
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1323938
|208.46463
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1323962
|208.46369
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1379077
|204.83865
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1402088
|203.33011
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1429235
|201.55976
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1443267
|200.65789
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1468450
|199.01595
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1475954
|198.5126
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1480244
|198.22632
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1501451
|196.77762
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1516342
|195.71198
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1530898
|194.60895
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1565452
|191.69421
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1583325
|189.80228
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1618813
|179.21548
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1606992
|-
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1575890
|-
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1623154
|-
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1597715
|-
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1615157
|-
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ameliyathane Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1558674
|-
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1494739
|-
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1440726
|-
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ameliyathane Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1578757
|-
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1617189
|-
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1519070
|-
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1620378
|-
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1586201
|-
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1482343
|-
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1601499
|-
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1620681
|-
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1614021
|-
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1584361
|-
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1614582
|-
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1528700
|-
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1624513
|-
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1585808
|-
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1626020
|-
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1606221
|-
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1571059
|-
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1599030
|-
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1611228
|-
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1613390
|-
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1612898
|-
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1616286
|-
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1614406
|-
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1614525
|-
|TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1593850
|-
|UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1617771
|-
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1598359
|-
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1619624
|-
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1588502
|-
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1619574
|-
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1580711
|-
YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık.
Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim."
YKS sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden öğrenilmektedir.
Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.
ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.
2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."
YKS sınavına kaç kişinin girdiği merak konusu oldu.
2022 yılında 18-19 Haziran tarihleri arasında TYT-AYT ve YDT testlerinde 3 oturumla yapılan YKS sınavına çok sayıda vatandaş katıldı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS sınavına başvuru yapan aday sayısını da açıklamıştı.
Halis Aygün, 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirtmişi.
İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı o açıklama:
"YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."
YKS sınavında en az bir net yapan ve sınavı geçersiz sayılmayan, puanI hesaplanan tüm adaylar tercih yapacak.
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