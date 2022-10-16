American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları öncesinde kampana töreni düzenlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Maviye güç katıyoruz" sloganıyla gerçekleştirilecek American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları öncesinde kampana töreni yapıldı.

Bodrum Limanı'nda demirli "Blue Sapphire" adlı yolcu gemisinde düzenlenen etkinliğin başında, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, burada yaptığı konuşmada, maden ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Yarışta, gelecek nesillere mesaj verdiklerini ifade eden Bayar, denizin, çevrenin ve sürdürülebilir yaşantının önemini vurguladı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinliğe 34 yıldır destek veren yarışmacılara teşekkür etti.

Yarışmacılara başarı dileyen Bodrum Cup Komitesi Başkanı Süleyman Uysal da bu yıl ki yarışlarda "mavi ekonomi"yi ön planda tuttuklarını dile getirdi.

Etkinliğin onursal başkanı Erman Aras ise amaçlarının, sürdürülebilir turizmi devam ettirmek olduğunun altını çizdi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, yarışmanın başladığını ifade eden kampana zilini birlikte çaldı.

Öte yandan, etkinlik kapsamında verilmesi planlanan konser, Amasra'daki maden ocağında yaşanan patlama nedeniyle iptal edildi.

American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları, 18-22 Ekim tarihlerinde yarımada genelinde çeşitli etaplar şeklinde yapılacak ve İçmeler'deki bir tersanede yapılacak ödül töreniyle sona erecek.



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