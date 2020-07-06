Amerika, Afrika ve Orta Doğu ülkelerine otomotiv ihracatı yükselişte

SİNAN BALCIKOCA - Türkiye'nin ihracatta lokomotifi olan otomotiv sektörünün Amerika, Afrika ve Orta Doğu ülkelerine yaptığı dış satımlarda artışlar kaydedildi.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) kayıtlarından derlediği bilgilere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle özellikle nisan ve mayısta düşen otomotiv sektörünün ihracat rakamları haziranda yükselişe geçti.

Haziranda 2 milyar 16 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren sektörün ilk 6 aylık dış satımı ise 10 milyar 793 milyon 833 bin dolar oldu.

Geçen ay en fazla ihracat 1 milyar 456 milyon 823 bin dolarla Avrupa ülkelerine gerçekleştirildi. Bu ülkelere dış satımda 2019'un haziran ayına göre yüzde 16,92 gerileme görüldü.

Özellikle Amerika, Afrika ve Orta Doğu ülkelerine ihracatta ise artışlar yaşandı. ABD'ye haziranda yapılan ihracat yüzde 14,22 artışla 69 milyon 597 bin dolardan 79 milyon 491 bin dolara yükseldi.

Orta Doğu ülkelerine dış satım ise yüzde 62,41 artışla 87 milyon 271 bin dolardan 141 milyon 733 bin dolara çıktı.