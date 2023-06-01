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Amerika Birleşik Devletleri’nde 4 yaşındaki kız çocuğu babasının bıraktığı silahla kendisini vurdu! Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı

01.06.2023 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Georgia eyaletinde 4 yaşındaki kız çocuğu, evde babasının bıraktığı silahla kendisini başından vurarak ağır yaralandı. Baba Davion Daniels olay nedeniyle gözaltına alındı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde 4 yaşındaki kız çocuğu babasının bıraktığı silahla kendisini vurdu! Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı

Grovetown Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki baba Davion Daniels'ın silahını evin üst katında bırakıp telefonla konuşmak için alt kata indiği belirtildi. Açıklamada bu sırada başkalarının da bulunduğu evde silahı eline alan 4 yaşındaki kızın kendisini başından vurduğu bildirildi. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan kız çocuğunun ameliyat edildiği ve hayati riski atlatamadığı belirtilen açıklamada, olayda bir el ateş edildiğini ancak tabancanın yasa dışı yollarla modifiye edilerek tam otomatik hale getirildiği kaydedildi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Tabancayı dolu bir şekilde evde bırakan baba Daniels'ın gözaltına alındığı aktarıldı. Daniels'a, çocuklara "ikinci derece kötü muamelede bulunmak" ve "makineli tabanca bulundurma" suçlamasının yöneltildiği anlatılan açıklamada, gözaltındaki babanın kefalet talebinin de reddedildiğine işaret edildi.

Grovetown kenti yetkilileri, "özellikle küçük çocukların bulunduğu ortamlarda" silahlar konusunda daha sorumlu davranılması gerektiğinin altını çizdi. (AA)

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Amerika silah

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