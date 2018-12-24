Amerika’nın zirvesinde onlar var

Game Of Thrones dizisi ile adını milyonlara duyuran Jason Mamoa’nın başrolünü üstlendiği süper kahraman filmi Aquaman, ABD’de gişe listesine zirveden giriş yaptı. DC Comics'in sevilen kahramanının ilk solo filmi, açılışını listenin ilk sırasından yaparken, bu hafta listenin yarısı taze filmlerden oluştu. Merakla beklenen Aquaman dışında listede 3 animasyon film yer alıyor. Aquman, ülkemizde bu hafta vizyona girecek. İşte ABD box office listesi: