Game Of Thrones dizisi ile adını milyonlara duyuran Jason Mamoa’nın başrolünü üstlendiği süper kahraman filmi Aquaman, ABD’de gişe listesine zirveden giriş yaptı. DC Comics'in sevilen kahramanının ilk solo filmi, açılışını listenin ilk sırasından yaparken, bu hafta listenin yarısı taze filmlerden oluştu. Merakla beklenen Aquaman dışında listede 3 animasyon film yer alıyor. Aquman, ülkemizde bu hafta vizyona girecek. İşte ABD box office listesi:
Amerika’nın zirvesinde onlar var
10 – Mary Queen of Scots (İskoçya Kraliçesi Mary)
Hafta sonu gişesi: 2,240,000 dolar
9 – Marwen’a Hoş Geldiniz (Welcome to Marwen)
Hafta sonu gişesi: 2,358,000 dolar
8 – Ralph ve İnternet (Ralph Breaks the Internet)
Hafta sonu gişesi: 4,599,000 dolar
7 – Second Act (Hayatım Yalan)
Hafta sonu gişesi: 6,501,000 dolar
6 – Grinç (The Grinch)
Hafta sonu gişesi: 8,180,000 dolar
5 – The Mule
Hafta sonu gişesi: 9,950,000 dolar
4 – Örümcek – Adam: Örümcek Evreninde (Spider-Man: Into the Spider-Verse)
Hafta sonu gişesi: 16,700,000 dolar
3 – Bumblebee
Hafta sonu gişesi: 21,000,000 dolar
2 – Mary Poppins Returns (Mary Poppins: Sihirli Dadı)
Hafta sonu gişesi: 22,235,000 dolar
1 – Aquaman
Hafta sonu gişesi: 67,400,000 dolar
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