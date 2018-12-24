TREND

Amerika’nın zirvesinde onlar var

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 24.12.2018 16:31 | Son Güncelleme

"Aquaman" vizyona girdiği ilk hafta ABD box office listesinin zirvesine yerleşti.

Game Of Thrones dizisi ile adını milyonlara duyuran Jason Mamoa’nın başrolünü üstlendiği süper kahraman filmi Aquaman, ABD’de gişe listesine zirveden giriş yaptı. DC Comics'in sevilen kahramanının ilk solo filmi, açılışını listenin ilk sırasından yaparken, bu hafta listenin yarısı taze filmlerden oluştu. Merakla beklenen Aquaman dışında listede 3 animasyon film yer alıyor. Aquman, ülkemizde bu hafta vizyona girecek. İşte ABD box office listesi:

Amerika’nın zirvesinde onlar var

10 – Mary Queen of Scots (İskoçya Kraliçesi Mary)

10 – Mary Queen of Scots (İskoçya Kraliçesi Mary)
Hafta sonu gişesi: 2,240,000 dolar

9 – Marwen’a Hoş Geldiniz (Welcome to Marwen)

9 – Marwen’a Hoş Geldiniz (Welcome to Marwen)
Hafta sonu gişesi: 2,358,000 dolar

8 – Ralph ve İnternet (Ralph Breaks the Internet)

8 – Ralph ve İnternet (Ralph Breaks the Internet)
Hafta sonu gişesi: 4,599,000 dolar

7 – Second Act (Hayatım Yalan)

7 – Second Act (Hayatım Yalan)
Hafta sonu gişesi: 6,501,000 dolar

6 – Grinç (The Grinch)

6 – Grinç (The Grinch)
Hafta sonu gişesi: 8,180,000 dolar

5 – The Mule

5 – The Mule
Hafta sonu gişesi: 9,950,000 dolar

4 – Örümcek – Adam: Örümcek Evreninde (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

4 – Örümcek – Adam: Örümcek Evreninde (Spider-Man: Into the Spider-Verse)
Hafta sonu gişesi: 16,700,000 dolar

3 – Bumblebee

3 – Bumblebee
Hafta sonu gişesi: 21,000,000 dolar

2 – Mary Poppins Returns (Mary Poppins: Sihirli Dadı)

2 – Mary Poppins Returns (Mary Poppins: Sihirli Dadı)
Hafta sonu gişesi: 22,235,000 dolar

1 – Aquaman

1 – Aquaman
Hafta sonu gişesi: 67,400,000 dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aquaman gişe listesi box office Mary Queen of Scots Welcome to Marwen Ralph Breaks the Internet Second Act The Grinch The Mule Spider-Man: Into the Spider-Verse Bumblebee Mary Poppins Returns

En Çok Okunan Trend Haberler

1993 yılında Milli Piyango'dan büyük ikramiye kazanmıştı: Kimse umutlarını piyango biletine bağlamasın

1993 yılında Milli Piyango'dan büyük ikramiye kazanmıştı: Kimse umutlarını piyango biletine bağlamasın

Işığı tutunca paradaki sır ortaya çıktı! Değeri 20 bin lira

Işığı tutunca paradaki sır ortaya çıktı! Değeri 20 bin lira

Cem Özer: Lüks arabamla gezerken otobüsü görünce utandım!

Cem Özer: Lüks arabamla gezerken otobüsü görünce utandım!

Cep telefonundan wifi paylaşanlara kötü haber! Yeni yılda ek ücret geliyor

Cep telefonundan wifi paylaşanlara kötü haber! Yeni yılda ek ücret geliyor

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Yeni Hababam Sınıfı’ndan ilk fotoğraflar geldi

Yeni Hababam Sınıfı’ndan ilk fotoğraflar geldi

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Kim bu gizemli sarışın?

Kim bu gizemli sarışın?

Müslüm’ü kaç kişi izledi?

Müslüm’ü kaç kişi izledi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüm zamanların rekorunu kırdı!

Tüm zamanların rekorunu kırdı!

Hackerların son kurbanı Hayley Atwell oldu

Hackerların son kurbanı Hayley Atwell oldu

Hakan: Muhafız Hazar Ergüçlü’ye uğurlu geldi

Hakan: Muhafız Hazar Ergüçlü’ye uğurlu geldi

Çin'de ilginç Karl Marx tartışması

Çin'de ilginç Karl Marx tartışması

Matthew McConaughey kanlar içinde kaldı

Matthew McConaughey kanlar içinde kaldı

Yeşilçam'ın yufka yürekli oyuncusu: Hulusi Kentmen

Yeşilçam'ın yufka yürekli oyuncusu: Hulusi Kentmen

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.