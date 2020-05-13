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  4. Amerikalı genç Almanya'daki kız arkadaşını görmek için temizlikçi kılığına girdi

Amerikalı genç Almanya'daki kız arkadaşını görmek için temizlikçi kılığına girdi

ANKARA HABERLERİ  | 13.05.2020 18:44 | Son Güncelleme

Kovid-19 salgını nedeniyle konan yasağı delip havaalanından dışarı çıkabilmek için temizlikçi kılığına giren 20 yaşındaki genç Almanca konuşamayınca yakayı ele verdi

ABD'den kız arkadaşını görebilmek ümidiyle Almanya'ya gelen bir genç, Kovid-19 salgını nedeniyle konan yasağı delip havaalanından dışarı çıkabilmek için temizlikçi kılığına girdi.

Independent'in haberine göre, 20 yaşındaki Amerikalı genç, pazar günü Washington'dan kalkan uçakla Frankfurt havaalanına geldi.

Dışarı çıkabilmek için havalanı temizlikçisi kılığına giren, reflektörlü yelek giyen ve iki torba çöp taşıyan genç, havaalanı güvenliğini aldatmayı başaramadı.

Alman polisi, güvenlik görevlilerine, emniyetli alanın arkasındaki çöp kovalarını boşaltması gerektiğini söyleyen gencin geçiş kartı taşımaması ve Almanca konuşamaması nedeniyle yakayı ele verdiğini açıkladı.

Bir güvenlik görevlisinin haberdar ettiği polis genci gözaltına aldı.

Havaalanındaki emniyet şubesinde suçunu itiraf eden, kız arkadaşını görmek için başka çare bulamadığını söyleyen genç pazartesi günü ABD'ye geri gönderildi.

Almanya, yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını durdurmak için sıkı sınır politikası uyguluyor. ABD ile Almanya arasında hava ulaşımı kısmen sürse de Amerikan vatandaşlarının Almanya'ya girmesine izin verilmiyor.

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