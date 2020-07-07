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  4. Amerikalı golfçü Paige Spiranac, cinsel yollu teklif aldığını açıkladı

Amerikalı golfçü Paige Spiranac, cinsel yollu teklif aldığını açıkladı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 07.07.2020 16:21 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından paylaştığı ateşli video ve fotoğraflar ile adından söz ettiren Amerikalı golfçü Paige Spiranac, daha önce ilişki yaşayacak birini bulmak için sosyal arkadaşlık sitesi tinder'a üye olduğunu itiraf etti. Ancak güzel sporcu, birçok kişiden cinsel ilişki teklifi yağdığını söyledi.

Son dönemde paylaşımları ve yaptığı itiraflarla gündem olan genç sporcu Paige Spiranac, yine çok konuşulacak.Spiranac, daha önce ilişki yaşayacak birini bulmak için sosyal arkadaşlık sitesi tinder'a üye olduğunu itiraf etti.Paige, daha önce tinder hesabına yüklediği fotoğraflarda çok basit göründüğünü bu nedenle istediği ilişkiyi bulamadığını söyledi.

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Güzel sporcu, fotoğrafını gören erkek kullanıcıların kendisine direk olarak ilişkiye girmeyi teklif ettiklerini söyledi.Paige, çok kaliteli bir kişi olduğunu bu nedenle yaşayacağı ilişkide karşısındaki kişi ile buluşup uzun süre bir birlerini tanıdıktan sonra ciddi bir ilişki yaşayıp yaşamayacağına karar vermek için tinderi kullandığını ifade etti.

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Ama erkek kullanıcıların direk olarak kendisi ile ilişkiye girmek istediklerini, bu ön yargının kendisini çok üzdüğünü söyledi.Açık giyinmeyi sevdiği ama bir çok kez giyiminden dolayı zorluklar yaşadığını söyleyen golfçü, daha önce bir hayır kurumuna yardım yapmak istediğini ancak yetkililerin çok açık giyindiğini, bu nedenle bağış yapmasının kurumun ilkeleri ile ters düştüğünü söylediklerini ve yardımını kabul etmediklerini söyledi.

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