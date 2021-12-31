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Amida Höyük'te Artuklu Sarayı'nı süsleyen 800 yıllık mermer parçaları bulundu

31.12.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız: - "Günümüzde bölgede çıkarılan mermer çeşidinin hepsinin Artuklu Sarayı'nda 13. yüzyılda kullanıldığını görüyoruz. Bu mermerlerin özellikle zemin döşemesinde, dekoratif ve süsleme amaçlı kullanıldığını düşünüyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - "Diyarbakır'ın kalbi" olarak nitelendirilen 9 bin yıllık Amida Höyük'te yürütülen arkeolojik kazıda, Artuklu Sarayı'nda dekoratif amaçlı kullanıldığı belirlenen 800 yıllık mermer parçaları bulundu.

Hurri-Mitanniler, Urartular, Asurlular, Medler, Persler, Büyük Tigran Krallığı, Romalılar, Sasaniler, Bizanslılar, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular, Artuklular, Eyyubiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar'ın da aralarında yer aldığı birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki höyükte, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle, Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız başkanlığında yürütülen kazıda 2021 sezonu çalışmaları sona erdi.

Diyarbakır'ın yerleşik tarihinin belirlenmesine ışık tutan kazılarda son olarak, Artuklu Sarayı'nı süsleyen 800 yıllık mermer parçaları gün ışığına çıkarıldı.

- "Birkaç kasayı dolduracak mermer buluntularına rastlandı"

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, AA muhabirine, 330 gün süren 2021 kazı çalışmalarında birçok esere ulaştıklarını söyledi.

Bu yıl ağırlıklı olarak höyük ile surlar arasında kalan kısımda çalışmalar yaptıklarını belirten Yıldız, buradaki kazıda 2 bin yıllık Roma yolunun gün yüzüne çıkarıldığını hatırlattı.

Son 2 aydır Artuklu Sarayı bölgesinde çalışmaları yoğunlaştırdıklarına işaret eden Yıldız, ortaya çıkan eserler bakımından çok verimli bir sezon geçirdiklerini aktardı. Yıldız, "Birkaç kasayı dolduracak mermer buluntularına rastlandı. Bu buluntulardan, Artuklu Sarayı'nda yaklaşık 800 yıl önce mermer malzeme kullanıldığını, bundan dolayı buranın ne kadar önemli bir saray olduğunu anlıyoruz." dedi.

Yıldız, "Mermer süslemelerin değişik versiyonunun Roma döneminde havuz kısmında kullanıldığını görüyoruz. Siyah, bej, beyaz, vişne renkli mermerler var. Günümüzde bölgede çıkartılan mermer çeşidinin hepsinin Artuklu Sarayı'nda 13. yüzyılda kullanıldığını görüyoruz. Bu mermerlerin özellikle zemin döşemesinde, dekoratif ve süsleme amaçlı kullanıldığını düşünüyoruz." diye konuştu.

Bulunan mermer parçalarında dikkati çeken çok fazla detay olduğunu anlatan Yıldız, dekoratif amaçlı kullanılan mermerlerin geometrik şekilleri yansıttığını belirtti.

- "Önem verilen yapılarda mermer malzeme kullanılır"

Mermer malzeme kullanılmasının dönemin sanata yaklaşımını anlama bakımından önemli olduğuna dikkati çeken Yıldız, "Genelde önem verilen yapılarda mermer malzeme kullanılır. Kullanılan geometrik şekillerin, Diyarbakır'daki sanat yapılarında gördüğümüz geometrik şekillerle benzer olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kazının hem bölge hem de Diyarbakır için çok önemli olduğunu vurgulayan Yıldız, kazı devam ettikçe yeni yeni verilere ulaştıklarını kaydetti.

Kazıyla kentin ve bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlandığını belirten Yıldız, destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere Türk Tarih Kurumu, Valilik, Dicle Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, Sur Kaymakamlığı, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve İŞKUR'a teşekkür etti.

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