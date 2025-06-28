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Amilton, Gençlerbirliği'ne veda etti

Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu Amilton, yayımladığı mesajla kırmızı-siyahlı kulübe veda etti.

Amilton, Gençlerbirliği'ne veda etti
Berker İşleyen

Amilton, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Sevgili Gençlerbirliği taraftarları, bugün sizlere veda etmek ve geride bıraktığımız iki yıl boyunca bana gösterdiğiniz tüm destek ve nezaket için teşekkür etmek istiyorum. Emin olabilirsiniz ki kalbimde her zaman özel bir yeriniz olacak. Takım arkadaşlarıma, hocalarıma ve tüm kulüp çalışanlarına da canıgönülden teşekkür ederim. Gençlerbirliği'nden harika bir iş çıkardığım ve her zaman elimden gelenin en iyisini yaptığım inancıyla başım dik bir şekilde ayrılıyorum. Hepinize bol şans ve başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği formasıyla 2024-25 sezonunda 32 lig maçına çıkan ve 8 gol atan Amilton, başkent ekibinin Trendyol Süper Lig'e yükselmesinde önemli rol oynadı.

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