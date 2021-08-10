Amine Harit kimdir, kaç yaşında ve nereli? Amine Harit hangi mevkide oynuyor?

Bu sezon kadrosunda radikal değişikliğe giden Galatasaray’da transfer harekâtı tam gaz devam ediyor. Bundesliga 2. Ligi'nde oynamak istemeyen Amine Harit’in de Schalke’de oynamak istemediği ve Galatasaray’da oynamaya sıcak baktığı aktarıldı.

GALATASARAY’DA AMİNE HARİT BOMBASI

Hem orta saha, hem on numara hem de savunmaların kilidini açabilecek düzeyle ileri dönül oyun oynayan Schalke 04’ün yıldızı Amine Harit’in ismi Galatasaray’la anıldı. Nantes’tan 8 milyon avro karşılığında transfer edilen Harit, yeteneklerine rağmen disiplinsiz davranışları nedeniyle tepki çekmişti.

Schalke’den kesin olarak ayrılmayı isteyen Harit’ie Avrupa kulüplerinden de teklif aldığı söyleniyor…

AMİNE HARİT KİMDİR?

18 Haziran 1997'de Fransa'nın Pontoise doğan Fas asıllı Amine Harit, Nantes'ın alt yapısında futbola başladı. Nantes'ın U17, U19, B klasmanlarında top koşturan Amine Harit, 2016'da A takımla birlikte maçlara çıkmaya başladı.

2017'de ise Bundesliga ekibi Schalke'ye 8 milyon avro bedelle transfer olan Amine Harit, orta saha-on numara mevkiinde oynuyor ve sağ ayağını etkili bir şekilde kullanıyor.



