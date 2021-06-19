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Ampute Futbol Ligi'nde Etimesgut Belediyesi Ampute şampiyon oldu

19.06.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ampute Futbol Ligi'nde Etimesgut Belediyesi Ampute şampiyon oldu

Ampute Futbol 2020-20201 Sezonu Süper Ligi şampiyonu Etimesgut Belediyesi Ampute oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası'ndaki organizasyonun son günündeki maçların ardından Etimesgut Belediyesi Ampute, 36 puanla sezonu yenilgisiz ilk sırada tamamladı.

Lig’de Şahinbey BBGSK ikinci, İzmir Büyükşehir Belediyespor ise üçüncü sırada yer alırken Bursa Ampute küme düştü.

Ligde son gün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Şahinbey BBGSK-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 1-1

Malatya Büyükşehir Belediyesi-Şişli Yeditepe Engelliler: 0-2

TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler-Bursa Ampute: 3-0 (hükmen)

Baltalı Grup Denizli-Anadolu Erciyes Engelliler: 3-0

Trabzon Ortahisar Belde-Esengücü Engelliler: 4-1

Etimesgut Belediyesi Ampute-Konya Engellilergücü: 6-2

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