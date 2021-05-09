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  4. Ampute Futbol Milli Takımı, ikinci hazırlık maçında Polonya'yı 4-1 yendi

Ampute Futbol Milli Takımı, ikinci hazırlık maçında Polonya'yı 4-1 yendi

09.05.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya ile oynadığı ikinci hazırlık maçından 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Ampute Futbol Milli Takımı, ikinci hazırlık maçında Polonya'yı 4-1 yendi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Polonya ile özel maçta karşılaştı.

Milli takım, Polonya'da oynanan karşılaşmayı Kemal Güleş, Ömer Güleryüz (2) ve Muhammet Yeğen'in golleriyle 4-1 kazandı. Polonya'nın tek golünü ise Krystian Kaplon kaydetti.

Ay-yıldızlı ekip, Polonya ile oynadığı ilk maçı 5-0 kazanmıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası, 12-19 Eylül tarihlerinde Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Şampiyonada 16 ülke 4 ayrı grupta mücadele edecek. Türkiye D Grubu'nda İtalya, Gürcistan ve Hollanda ile karşılaşacak.

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Polonya
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