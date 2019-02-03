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Ampute Milli Takımı Kaptanı Osman Çakmak’ın annesi vefat etti, babası yoğun bakımda

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 03.02.2019 10:14 | Son Güncelleme

Ampute milli takımımızın kaptanı Osman Çakmak’ın anne ve babası sobadan sızan gazdan zehirlendi. Yaşanan olayda Çakmak’ın annesi hayatını kaybetti, babası ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Ampute Milli Takımı Kaptanı Osman Çakmak’ın annesi vefat etti, babası yoğun bakımda

Tokat’ın Zile ilçesinin Narkışla köyünde ikamet eden Ampute Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak (68) ile babası Ömer Çakmak (85) sobadan sızan gazdan zehirlendi.

Yaşanan olayda yaşlı kadın hayatını kaybederken, durumu ağır olan Ömer Çakmak, Zile Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Acı olayı haber alan Osman Çakmak memleketi Zile'ye geldi.

Sultan Çakmak

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Türkiye Futbol Federasyonu, Tokat'ın Zile ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, olay sonrası anne Çakmak'ın hayatını kaybettiği, baba Ömer Çakmak'ın ise hastanede tedavi altında olduğu hatırlatılarak, "Merhume Sultan Çakmak'a Allah'tan rahmet; Osman Çakmak, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı, babası Ömer Çakmak'a acil şifalar dileriz" denildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
buda kardeşimizde milli oyuncu digerleri de ne farkı var bunun onlar saray gibi evlerde keyf yaparken digerleri nasıl yaşıyor siz düşünün biraz allah rahmet eylesin
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