Ampute Milli Takımı Kaptanı Osman Çakmak’ın annesi vefat etti, babası yoğun bakımda

Tokat’ın Zile ilçesinin Narkışla köyünde ikamet eden Ampute Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak (68) ile babası Ömer Çakmak (85) sobadan sızan gazdan zehirlendi.
Yaşanan olayda yaşlı kadın hayatını kaybederken, durumu ağır olan Ömer Çakmak, Zile Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Acı olayı haber alan Osman Çakmak memleketi Zile'ye geldi.
TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Türkiye Futbol Federasyonu, Tokat'ın Zile ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak için başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF'den yapılan açıklamada, olay sonrası anne Çakmak'ın hayatını kaybettiği, baba Ömer Çakmak'ın ise hastanede tedavi altında olduğu hatırlatılarak, "Merhume Sultan Çakmak'a Allah'tan rahmet; Osman Çakmak, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı, babası Ömer Çakmak'a acil şifalar dileriz" denildi.
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