Anadolu Ajansı 100 yaşında

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Milli Mücadele'nin devam ettiği günlerde bu mücadeledeki haklılığı tüm dünyaya duyurmak amacıyla kurulan" Anadolu Ajansının (AA) 100. yıl dönümünü kutladığını belirtti.

AA'nın kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Bilmez, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Nisan 1920'de İstiklal Mücadelesi'nde Anadolu'nun güçlü sesi olarak kurduğu AA'nın, tarafsız, ilkeli ve etik değerler çerçevesindeki habercilik anlayışıyla her gün daha da büyüyerek bu günlere ulaştığını vurguladı.

Bilmez, şunları kaydetti:

"Bugün bilgi ve birikimine ileri teknolojiyi ekleyerek yalnızca basın dünyamızın saygın kuruluşlarından biri değil, dünyanın önde gelen ajanslarından biridir. İlkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla halka doğru ve güvenilir haber sunan milli ajansımız Anadolu Ajansının bundan sonra da misyonunu geliştirerek devam ettireceğine, ülkemizin sesi olmayı sürdüreceğine inanıyorum. Gerek ulusal, gerekse uluslararası platformda habercilik alanında büyük başarılara imza atan Anadolu Ajansı, modern çağın gerektirdiği yaygın haber ağı, çok dilli habercilik anlayışıyla her gün kendisini geliştirerek tarafsız ve güvenirliğin adresi oldu. Hızlı ve tarafsız haber akışıyla halkımızın gözü, kulağı olan ve başta ülkemizin ve ilimizin her anlamda tanıtımına haber ve fotoğraflarıyla büyük katkı sunan Anadolu Ajansının 100'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bu vesile ile ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında fedakarca görev yapan tüm ajans çalışanlarına başarılar diliyorum."

Bilmez, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kentteki bilboardlarda da kutlama mesajı yayımladı.

